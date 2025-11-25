Vozíčkáři budou mít nohy v teple, pomůžou jim vylepšené návleky pro fotbalisty

Eliška Marinská
  15:17
Sedmiletá Sofinka se letos může těšit na zimu. Narodila se se spinální svalovou atrofií nejvyššího stupně, a proto se jí neprokrvují nohy. Tým Hotboots a Technická univerzita v Liberci pro ni vytvořili vyhřívanou botu pro vozíčkáře. Umožní jí strávit delší čas v chladném počasí i na horách.

„Každou zimu jsme bojovali s tím, že měla promrzlé a často až promodralé nohy. Výrazně nám to snižovalo možnost chodit s ní ven. Jsme aktivní rodina, která do té doby sportovala,“ popisovala maminka Iveta Petrovická.

„V praxi to vypadalo tak, že jsme ji půl hodiny oblékali, dali do tlustého fusaku, ve kterém se nemohla ani pohnout. A když jsme došli na sníh, už za čtvrt hodiny jí byla zima a museli jsme domů.“

Sedmiletá Sofinka se letos může na zimu těšit.
Speciální vyhřívaná bota pomůže lidem na vozíku. Vak by měl i v mrazu udržet teplotu kolem 30 stupňů.
Sedmiletá Sofinka se letos může na zimu těšit.
Sedmiletá Sofinka se letos může na zimu těšit.
Před rokem se Petrovická dozvěděla o chytrém návleku Hotboots pro fotbalisty. Vyhřívací vaky používají třeba v klubech jako Slavia Praha, Viktoria Plzeň a zájem o ně projevilo i zahraniční Dynamo Kyjev. Petrovická ani chvíli nezaváhala a výrobce kontaktovala.

Tvůrci Hotboots už tehdy uvažovali o variantě pro lidi na vozíku. „Měnit jsme museli střih a především zapínání vaku, aby si ho lidé s hendikepem mohli pohodlněji navléct. Vak má také více odnímatelných částí pro snazší údržbu a více variant použití,“ představil produkt zakladatel značky Hotboots Karel Kozma.

Změnila se celá konstrukce

Základ je stejný, smart textilie z kvalitního materiálu, který je nepromokavý a větruodolný. „Ze začátku se to jevilo jednoduše. Vozíčkáři ale mají úplně jiné potřeby. Změnila se celá konstrukce,“ doplnil vedoucí katedry hodnocení textilií Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci Roman Knížek. „Jsou tam větší vyhřívací destičky napájené vyjímatelnou powerbankou. Na nejvyšší nastavenou teplotu vydrží zhruba čtyři hodiny.“

Podle Knížka vydrží vak až sedm hodin, pokud bude teplota udržovaná. Teplotu si lidé na vozíčku mohou nastavit podle tří režimů. Součástí vaku je vnitřní podložka, kterou si mohou vyjmout a být ve vaku třeba jen v ponožkách. „U tohoto projektu Hotboots Care vnímáme ještě větší přidanou hodnotu. Získali jsme spoustu zpětné vazby a chceme tím změnit zimu pro vozíčkáře,“ sdělil Kozma.

Nejzásadnější pro ně podle bývalého fotbalisty a investora Martina Klepáče byla spolupráce a kontakt s neurorehabilitačními centry po České republice. „Jezdíme po tělesných zařízeních, získáváme zpětnou vazbu a názory na náš produkt od ředitelů center a neurofyzioterapeutů,“ vysvětlil s tím, že mění a výrazně zvyšují kvalitu života vozíčkářů i podle neurorehabilitačního centra Pokrok a jeho ředitele Petra Ondráčka.

Bota musí být pro vozíčkáře pohodlná

Petrovická pomáhala při vytváření ergonomie. „Nezasahovali jsme do materiálů ani do celkového zpracování boty. Ale řešili jsme, aby to bylo uživatelsky pohodlné pro vozíčkáře a aby se bota vešla na stupačku a šla připevnit na vozík,“ uvedla. K vaku tak přibyl i odnímatelný a nepromokavý návlek, který dopřává tepelný komfort až k horní polovině těla.

„Testovali jsme zatím jen chladnější počasí. Poprvé letos pojedeme na hory a budeme lyžovat. Doufáme, že díky té botě vydržíme celé dopoledne venku,“ těší se na zimu Petrovická.

Vak by podle výrobců měl udržet v oblasti dolních končetin teplotu kolem 30 stupňů Celsia, a to i za mrazivých dní, kdy teploty spadnou hluboko pod bod mrazu.

Vak pro lidi na vozíku je nyní volně k prodeji ve dvou velikostech. „Menší velikost je dětská. První zákazník je čtyřletý Bertík, takže máme opravdu i pro ty nejmenší. Potom druhý vak je dospělá varianta pro velikost boty čtyřicet a více. Lišíme se jen velikostí v návleku,“ popsal Klepáč.

Fotbalistům Liberce drží nohy v teple návleky, napoprvé s nimi hned zdolali Spartu

Botu je možné stáhnout gumičkou, vak tak roste s dítětem. „Díky ní přitáhnou destičky přímo na nohy a teplo je tak i pro menší pořád intenzivní. A jak rostou, mohou si to povolovat a vak vydrží roky. Je to vymyšlené tak, abychom nemuseli mít moc velikostí,“ doplnil Kozma s tím, že díky univerzálnosti mohou lidé pracovat s objemem prostoru uvnitř.

Komplet v dětské variantě stojí návlek 14 900 korun a v dospělé 15 900 korun. Výrobci se snaží o spolupráci s nadacemi. „Je to ve formě žádosti. Zájemci u nás mohou nakoupit a pak požádat nadace, které budou posuzovat konkrétní případ a od toho se liší forma příspěvku,“ vysvětlil investor Klepáč. Podle zakladatele Hotboots Kozmy jsou v kontaktu třeba s nadací Život dětem, která na produkt přispěje.

