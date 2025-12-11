Nevěř všemu, co se kolem tebe děje, zamýšlel se prezident při debatě na škole

Autor: lav, hop
  6:32aktualizováno  17:19
Například o sociálních sítích a přístupu dětí k nim mluvil prezident Petr Pavel se studenty v průběhu druhého dne své návštěvy Libereckého kraje. Nejprve zavítal na jablonecký magistrát, poté se přesunul na zmíněnou debatu na Střední školu řemesel a služeb. V Jablonci nad Nisou se nezdržel dlouho, záhy odtud vyrážel na Tanvaldsko na schůzku s tamními starosty. Posledním bodem návštěvy se stala Česká Lípa.

V osm hodin ráno uvítal prezidentský pár před vchodem jablonecké radnice primátor Miloš Vele. Návštěvě z Pražského hradu předal filigránské vánoční ozdoby a skleněné hodiny s motivem z Jabloneckého měsíčníku. Součástí daru byla také kniha o historii místního hotelu Praha a typická jablkovice.

„Prezidentský pár se podepsal do pamětní knihy a prohlédl si obnovené zasedací sály, které město zrekonstruovalo do podoby, již navrhl architekt radnice Karl Winter,“ shrnula mluvčí magistrátu Jana Fričová, podle níž hosté citlivé renovace budovy zapsané na Seznam národních kulturních památek ČR ocenili.

Prezident na setkání s primátorem Jablonce řešil mimo jiné problémovou ubytovnu Neptun, která leží kousek od základní školy.

„Vzhledem k tomu, že naše legislativa není dostatečně silná, aby dokázala přinutit majitele, případně provozovatele těchto objektů k dodržování hygienických standardů, tak si s tím město zatím nedokáže účinně poradit. Je na cestě odkup celého objektu městem a následně řešení situace modernizací a přesunem obyvatel do moderních prostor,“ přiblížil prezident.

Prezident Petr Pavel při návštěvě firmy KV Final v Ralsku (11. prosince 2025)
Prezident Petr Pavel při návštěvě firmy KV Final v Ralsku (11. prosince 2025)
Prezident Petr Pavel při návštěvě v Ralsku (11. prosince 2025)
Prezident Petr Pavel při návštěvě firmy KV Final v Ralsku (11. prosince 2025)
Prezident Petr Pavel při návštěvě Ralska (11. prosince 2025)
52 fotografií

Poté se prezident přesunul na Střední školu řemesel a služeb. „Už patřím téměř mezi fosílie a můj pohled na svět se od mladých dost často liší. Proto bych rád využil tuto chvíli, abyste se ptali na to, co vás zajímá,“ vyzval Petr Pavel zhruba dvě stovky studentů. Ti mu pokládali otázky, co by dělal v případě války, jaké nejnáročnější chvíle zažil v roli prezidenta nebo co by řekl svému mladšímu já.

„Nevěř všemu, co se kolem tebe děje. Věř lidem, ke kterým máš důvěru a ke kterým vzhlížíš jako k příkladu,“ zamyslel se. „Občas se necháme přesvědčit něčím, co je většinový názor, ale on nemusí být dobrým vodítkem,“ dodal.

Vyjádřil se také k aktuálnímu dění v Austrálii, která jako první na světě zakázala sociální sítě pro děti mladší 16 let. „Ale dává to smysl. Dřív bylo zdrojů a informací méně – noviny, televize, rozhlas. Byly to ověřené informace. Dnes může každý napsat cokoliv a díky algoritmům se to pak šíří světem. I naprostá pitomost, které může kdokoliv uvěřit,“ upozornil Pavel.

Výroba v areálu bývalé střelnice

Hlava státu během čtvrtka navštívila také firmu KV Final v Ralsku, kde vyrábějí lisované a svařované díly pro automobilový průmysl.

„Pan prezident přijede, protože nás vnímá jako čistě českou firmu, která není jenom lokálního významu, ale má celosvětový přesah. Působíme v Číně, v Americe, rozšiřujeme kapacity v cizině i v Česku. Chceme ukázat českým firmám, že mají možnost se koukat i za horizont těch našich kopečků a že se můžou porozhlédnout celosvětově,“ uvedl jednatel KV Final Oldřich Vlček.

Prezidenta zavedli do výroby, představili mu rodinnou firmu i její strukturu a neopomněli poukázat ani na zajímavosti samotného místa. Areál se totiž nachází v prostoru bývalé pěchotní střelnice.

„Společnost KV Final je pro mě velice dobrým příkladem dobré praxe, jak původně firma o dvou lidech a jednom stroji dokáže vyrůst ve firmu, která dodává komponenty a složité montované díly pro automobilový průmysl. A to nejen pro nás, ale i v zahraničí,“ vysekl poklonu prezident.

Na městském úřadě v Kuřívodech pak Pavel spolu s hejtmanem Martinem Půtou uspořádali tiskový brífink. Jedním z témat byla i změna vlastníka vysílače a hotelu Ještěd, protože kraj má v plánu tuto národní kulturní památku koupit. Jeden z dotazů novinářů zněl, zda by lepším majitelem nebyl stát.

Prezidentovi v Liberci předvedli nanoželezo, filatelista si přišel pro podpis

„Bude to znít trochu neuctivě, ale ke státu stát většinou není nejlepším hospodářem. Pokud má být o tuto památku dobře pečováno, tak bude dobře, pokud bude v rukou města, potažmo kraje. Přece jenom je to regionální bod, na který se soustředí pozornost turistů, a bude jenom dobře, pokud o ni budou pečovat ti, kteří k ní mají nejblíž,“ zamyslel se Pavel.

Poslední zastávkou na dvoudenní cestě manželů Pavlových se stala Česká Lípa. Tam prezident navštívil městský úřad. Dalším, posledním bodem dvoudenního programu, byla veřejná debata v Jiráskově divadle.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální výzdobu

Vánoční strom uprostřed kruhového objezdu u Nákladového nádraží Žižkov. Tento...

Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním stromkem, napsal do facebookové skupiny Praha 3 Žižkov - Mí(ě)sto, kde žijeme Bohuslav Rejda. Radnice...

Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?

Čtenáři Metra jsou v MHD milovníci jednosedadel. Nejraději na nich odpočívají v...

Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše jsou aspekty, podle kterých si dle pražských dopravců vybírají Pražané v MHD svá oblíbená místa k...

Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku

Five Guys burger

Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného člena. Americký Five Guys však milovníky cenově dostupné stravy příliš nepotěší, mezi pěticí...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku

Vladko Dobrovodský

Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž přesně 20 let od chvíle, kdy se vítězem první velké české reality show VyVolení stal Vladko...

Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem

Vlakové spoje PID

Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma místo současných čtyř. Lidé, kteří jezdí do Prahy bez předplatního kuponu, tak ušetří za jedno pásmo....

Plzeň chce investovat 5,2 mld. Kč, meziročně o 16 pct více proti letošnímu plánu

ilustrační snímek

Plzeň plánuje v příštím roce investovat 5,2 miliardy korun, o 16 procent více proti letošnímu plánu. Rekordní suma půjde na stovku větších i menších projektů a...

11. prosince 2025  18:49,  aktualizováno  18:49

Sokolov má novou starostku, poslankyně Oulehlová nahradila hejtmana Kubise

ilustrační snímek

Hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis dnes rezignoval na funkci starosty Sokolova, v čele města ho nahradila poslankyně Renata Oulehlová (oba ANO), která byla...

11. prosince 2025  18:26,  aktualizováno  18:26

Cenu města Kroměříže pro letošní rok získá pianista a pedagog Boris Krajný

ilustrační snímek

Cenu města Kroměříže pro letošní rok získá osmdesátiletý pianista a pedagog Boris Krajný. O jejím udělení dnes v tajné volbě rozhodli městští zastupitelé. V...

11. prosince 2025  18:07,  aktualizováno  18:07

Cenu města Kroměříže pro letošní rok získá pianista a pedagog Boris Krajný

ilustrační snímek

Cenu města Kroměříže pro letošní rok získá osmdesátiletý pianista a pedagog Boris Krajný. O jejím udělení dnes v tajné volbě rozhodli městští zastupitelé. V...

11. prosince 2025  18:03,  aktualizováno  18:07

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ucpaná Praha, zaseknuté stavby. Pospíšil a Hřib opustili vedení města

Jiří Pospíšil a Zděněk Hřib

Pražský náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti) ve čtvrtek rezignoval na svou funkci. Stejné rozhodnutí učinil také jeho radní kolega Jiří Pospíšil (TOP 09). Zastupitelé místo nich zvolili...

11. prosince 2025  9:02,  aktualizováno  19:21

Beroun rozšířil síť sdílených elektrokol o dvě nové stanice

ilustrační snímek

Beroun rozšířil síť sdílených elektrokol o dvě nové stanice, celkově jich je tak ve městě 19. Nová stanoviště vznikla na Jarově v Hlavní ulici a u Medicentra,...

11. prosince 2025  17:38,  aktualizováno  17:38

Biatlon v Hochfilzenu 2025: V kolik startují čeští biatlonisté a kde je sledovat?

Lucie Charvátová na svém úseku ve štafetě na 4×6 km.

V rakouském Hochfilzenu pokračuje SP v biatlonu. Biatlonisty čekají sprinty, stíhací závody a štafety. Podívejte se, kdy čeští závodníci pojedou a jaké zaznamenali výsledky.

11. prosince 2025

Slovácké muzeum v Uh. Hradišti vystavuje kostýmy a návrhy kostýmů Oldřicha Rédy

SlovĂˇckĂ© muzeum v Uh. HradiĹˇti vystavuje kostĂ˝my a nĂˇvrhy kostĂ˝mĹŻ OldĹ™icha RĂ©dy

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti vystavuje ode dneška kostýmy a návrhy kostýmů Oldřicha Rédy (1942–2022). Tvorbu českého kostýmního a scénického výtvarníka...

11. prosince 2025  17:11,  aktualizováno  17:11

Panathinaikos – Plzeň živě: Kde sledovat zápas Evropské ligy v TV a online

Hráči Viktorie Plzeň se radují po gólu Rafiua Durosinmiho v 82. minutě utkání...

Plzeň čeká další duel ligové fáze Evropské ligy na hřišti Panathinaikosu Athény. Viktoria drží sérii pěti zápasů bez porážky a v Řecku bude chtít potvrdit výbornou formu. Kde sledovat utkání...

11. prosince 2025  18:36

Universitatea Craiova – Sparta Praha: Kde sledovat zápas Konferenční ligy v TV a online

Samuel Šimek (Pardubice) a Jan Kuchta ze Sparty (vpravo) bojují o míč.

Spartu čeká ve čtvrtek náročný duel na půdě rumunského týmu Universitatea Craiova v rámci 5. kola Konferenční ligy. Kde zápas sledovat živě v televizi nebo online?

11. prosince 2025  18:35

Vánoční úklid bez stresu: Jak mít doma čisto a přitom se nezhroutit
Vánoční úklid bez stresu: Jak mít doma čisto a přitom se nezhroutit

Vánoční úklid se sám neudělá, to víme všechny. Zároveň ale nemusí být zdlouhavým utrpením. Stačí pár šikovných tipů, trocha plánování a moderní...

Litoměřice budou hospodařit s přebytkem 13 milionů korun, investují do oprav

ilustrační snímek

Litoměřice budou v příštím roce hospodařit s příjmy 817 milionů korun a výdaji 804 milionů korun. Investice míří do oprav ulic, budování sběrného dvora,...

11. prosince 2025  16:54,  aktualizováno  16:54

Zásah v olomoucké fakultní nemocnici. Policii zajímá dokumentace jedné z klinik

Pohled na budovu A olomoucké fakultní nemocnice, v níž mimo jiné sídlí oddělení...

Policie ve čtvrtek zasahovala ve Fakultní nemocnici Olomouc. Evropský žalobce řekl, že jde o podezření na poškození finančních zájmů Evropské unie. V archivu si kriminalisté vyžádali dokumentaci k...

11. prosince 2025  17:52,  aktualizováno  17:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.