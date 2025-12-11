V osm hodin ráno uvítal prezidentský pár před vchodem jablonecké radnice primátor Miloš Vele. Návštěvě z Pražského hradu předal filigránské vánoční ozdoby a skleněné hodiny s motivem z Jabloneckého měsíčníku. Součástí daru byla také kniha o historii místního hotelu Praha a typická jablkovice.
„Prezidentský pár se podepsal do pamětní knihy a prohlédl si obnovené zasedací sály, které město zrekonstruovalo do podoby, již navrhl architekt radnice Karl Winter,“ shrnula mluvčí magistrátu Jana Fričová, podle níž hosté citlivé renovace budovy zapsané na Seznam národních kulturních památek ČR ocenili.
Prezident na setkání s primátorem Jablonce řešil mimo jiné problémovou ubytovnu Neptun, která leží kousek od základní školy.
„Vzhledem k tomu, že naše legislativa není dostatečně silná, aby dokázala přinutit majitele, případně provozovatele těchto objektů k dodržování hygienických standardů, tak si s tím město zatím nedokáže účinně poradit. Je na cestě odkup celého objektu městem a následně řešení situace modernizací a přesunem obyvatel do moderních prostor,“ přiblížil prezident.
Poté se prezident přesunul na Střední školu řemesel a služeb. „Už patřím téměř mezi fosílie a můj pohled na svět se od mladých dost často liší. Proto bych rád využil tuto chvíli, abyste se ptali na to, co vás zajímá,“ vyzval Petr Pavel zhruba dvě stovky studentů. Ti mu pokládali otázky, co by dělal v případě války, jaké nejnáročnější chvíle zažil v roli prezidenta nebo co by řekl svému mladšímu já.
„Nevěř všemu, co se kolem tebe děje. Věř lidem, ke kterým máš důvěru a ke kterým vzhlížíš jako k příkladu,“ zamyslel se. „Občas se necháme přesvědčit něčím, co je většinový názor, ale on nemusí být dobrým vodítkem,“ dodal.
Vyjádřil se také k aktuálnímu dění v Austrálii, která jako první na světě zakázala sociální sítě pro děti mladší 16 let. „Ale dává to smysl. Dřív bylo zdrojů a informací méně – noviny, televize, rozhlas. Byly to ověřené informace. Dnes může každý napsat cokoliv a díky algoritmům se to pak šíří světem. I naprostá pitomost, které může kdokoliv uvěřit,“ upozornil Pavel.
Výroba v areálu bývalé střelnice
Hlava státu během čtvrtka navštívila také firmu KV Final v Ralsku, kde vyrábějí lisované a svařované díly pro automobilový průmysl.
„Pan prezident přijede, protože nás vnímá jako čistě českou firmu, která není jenom lokálního významu, ale má celosvětový přesah. Působíme v Číně, v Americe, rozšiřujeme kapacity v cizině i v Česku. Chceme ukázat českým firmám, že mají možnost se koukat i za horizont těch našich kopečků a že se můžou porozhlédnout celosvětově,“ uvedl jednatel KV Final Oldřich Vlček.
Prezidenta zavedli do výroby, představili mu rodinnou firmu i její strukturu a neopomněli poukázat ani na zajímavosti samotného místa. Areál se totiž nachází v prostoru bývalé pěchotní střelnice.
„Společnost KV Final je pro mě velice dobrým příkladem dobré praxe, jak původně firma o dvou lidech a jednom stroji dokáže vyrůst ve firmu, která dodává komponenty a složité montované díly pro automobilový průmysl. A to nejen pro nás, ale i v zahraničí,“ vysekl poklonu prezident.
Na městském úřadě v Kuřívodech pak Pavel spolu s hejtmanem Martinem Půtou uspořádali tiskový brífink. Jedním z témat byla i změna vlastníka vysílače a hotelu Ještěd, protože kraj má v plánu tuto národní kulturní památku koupit. Jeden z dotazů novinářů zněl, zda by lepším majitelem nebyl stát.
„Bude to znít trochu neuctivě, ale ke státu stát většinou není nejlepším hospodářem. Pokud má být o tuto památku dobře pečováno, tak bude dobře, pokud bude v rukou města, potažmo kraje. Přece jenom je to regionální bod, na který se soustředí pozornost turistů, a bude jenom dobře, pokud o ni budou pečovat ti, kteří k ní mají nejblíž,“ zamyslel se Pavel.
Poslední zastávkou na dvoudenní cestě manželů Pavlových se stala Česká Lípa. Tam prezident navštívil městský úřad. Dalším, posledním bodem dvoudenního programu, byla veřejná debata v Jiráskově divadle.