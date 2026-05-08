Návštěvníci Anifilmu v Liberci mohli dnes sledovat vznik unikátního graffiti

Vznik unikátního prostorového graffiti mohli dnes u zámku v Liberci sledovat návštěvníci Mezinárodního festivalu animovaného filmu Anifilm i běžní kolemjdoucí. Výtvarník Jiří Hořavka ze _STROY Studia tentokrát nepracoval na zdi, barvy stříkal na čtyři průsvitné fólie, výsledné dílo díky tomu dostalo třetí rozměr, hloubku a vzdušnost. Graffiti bude až do neděle, kdy Anifilm končí, lákat na letní festival skla a bižuterie Crystal Valley Week, který se v Liberci uskuteční na konci srpna.
"Je to trochu experiment, ještě to tady nikdo nedělal, ty čtyři plátna za sebou budou tvořit prostorový efekt, což se na zeď udělat nedá. Barvy jsou stejné jako ty, kterými malujeme na zeď, drží skoro na všem," řekl ČTK Hořavka, který ráno při přípravě fólií bojoval trochu s větrem. Dílo v odstínech modré a červené barvy se skládá ze čtyř fólií o rozměrech dvakrát tři metry, řazených za sebe. Práci zahájil výtvarník na poslední fólii a postupně přidával další vrstvy.
Výsledný obraz má podobu mytické hlavy ukryté v ozdobné kukle, je tvořena jako obraz z tisíců stylizovaných skleněných perliček, které podle autora symbolizují kolektivní dovednost a paměť sklářského kraje. "Hlavu jsem záměrně ukryl do kukly, aby neměla konkrétní tvář. Představuje všechny anonymní tvůrce stojící za živou tradicí Křišťálového údolí. V jejím pohledu se zrcadlí příběh řemesla, které se proměňuje, a přesto zůstává zakořeněné v místní krajině," popsal svůj záměr výtvarník.
Práci na graffiti zkomplikovalo deštivé počasí, které v minulých dnech Liberec zasáhlo. "Měli jsme začít ve středu, ale začali jsme nakonec až dnes, protože ve čtvrtek všude vydatně lilo. Fólie je voděodolná, ale barvy by tekly. Teď trochu bojujeme s větrem, takže to není úplně ideální, ale mě vlastně baví, že ta kukla je taková síťovaná a bude se hýbat. To mi přijde dobré, jen ta realizace je trochu horší," přiznal Hořavka. Po setmění bude graffiti nasvícené, což mu podle něj dodá hloubku.
Perličky mají pro severní Čechy výjimečný význam – po staletí se odsud vyvážely do celého světa a ovlivňovaly místní kultury. Na tuto tradici upozorňují také dva velké válce s barevnými skleněnými perličkami z desenské sklárny Preciosa Ornela ve festivalovém centru Anifilmu v Kavárně Pošta. Návštěvníci si odtud mohou perličky i odnést. V létě bude právě Kavárna Pošta hostit jeden z hlavních bodů festivalu Crystal Valley Week 2026 - výstavu "Perlička pro celý svět".
Program 25. ročníku Mezinárodního festivalu animovaného filmu Anifilm pokračuje do neděle, na 14 místech po celém Liberci jsou připravené desítky soutěžních i nesoutěžních snímků, ale také výstavy, besedy a nejrůznější tvůrčí dílny pro děti i dospělé. Podle náměstkyně hejtmana pro cestovní ruch Květy Vinklátové (Starostové pro Liberecký kraj) je propojení obou festivalů přínosné. "Je skvělé, když významné akce v kraji hledají cestu ke spolupráci a vzájemně se podporují," dodala.