Zájemců o ambulantní poradenství přibývá, centrum pro závislé podpoří Liberec

Matěj Klimša
  10:22aktualizováno  10:22
Loni pomáhali více než tisíci lidem s překonáním závislosti a návratem do běžného života. Liberecké centrum Advaita se v kraji zaměřuje na ambulantní poradenství nebo doléčovací program, má i své programy prevence a terapeutickou komunitu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Michal Klíma, MAFRA

„Naším hlavním posláním je pomáhat lidem ohroženým rizikovým a závislostním chováním uskutečnit změny, které jim umožní žít zdravější a soběstačný život bez sociálního vyloučení,“ nastínila ředitelka centra Advaita Olga Merglová. „Snažíme se, aby se uživatelé našich služeb plně zapojili do společnosti, a to přiměřeně svému věku a možnostem,“ dodala.

Centrum Advaita nyní podpořili liberečtí radní dotací. „Finanční prostředky budou využity na úhradu osobních nákladů pracovníků, dále na provozní náklady, kterými jsou úhrada energií, nákup pohonných hmot a nájemné,“ vysvětlila mluvčí Liberce Jana Kodymová.

Zbavit se závislosti a změnit svůj život

Odbornému sociálnímu poradenství by mělo posloužit 800 tisíc korun, dalších 300 tisíc využije terapeutická komunita. „Advaita je jednou z mála organizací, které se v Liberci a v celém Libereckém kraji problematikou závislostí zabývají. Finanční podpora jejich služeb patří dlouhodobě k významným podporám města Liberce v této oblasti,“ přiblížila náměstkyně primátora pro sociální záležitosti Martina Teplá. Dotace pokryje něco přes tři procenta celkových nákladů. Provoz centra vyjde na více než 34 milionů korun.

V minulém roce v centru evidovali více než tisíc lidí v rámci ambulantního poradenství. „To svědčí o rostoucí potřebě našich služeb,“ konstatovala ředitelka Merglová. Hlavním cílem programu je podpora a práce s klientem, který se chce zbavit závislosti a změnit svůj život.

Kromě jednorázových konzultací a krátkých intervencí v centru nabízí i delší systematickou spolupráci. „V průběhu programu je klient veden k postupným a jemu přijatelným změnám, které mu pomohou k uvědomění si svých problémů a k jejich řešení, popřípadě mu pomohou k rozhodnutí nastoupit do ústavní léčby,“ popsala mluvčí Liberce. V oblasti adiktologických služeb pro děti a mládež v Advaitě pomohli vloni stovce lidí, z toho 48 bylo nezletilých klientů, zbylých 52 bylo jejich blízkých.

Poznali drogy i deprese. Teď peer konzultanti pomáhají potřebným

Terapeutická komunita v Nové Vsi u Liberce pak přispívá k obnově fyzického a psychického zdraví lidí se závislostí. „Umožňuje jim osvojit si praktické dovednosti pro každodenní život,“ líčila Kodymová. Kromě toho klienti pracují třeba na zlepšování rodinných a partnerských vztahů. V roce 2024 jich bylo bezmála čtyřicet.

Doléčovací program, který pomáhá bývalým uživatelům návykových látek a patologickým hráčům, vloni podpořil více než šedesát klientů v cestě k plnému začlenění do společnosti.

„Kromě ambulantního programu poskytuje i ubytování. Služba se poskytuje v Liberci, je určena lidem z celé České republiky,“ doplnila mluvčí Kodymová. Podle ředitelky Merglové se klienti často potýkají s obtížemi při hledání bydlení. Minulý rok proto navýšili i kapacitu podporovaného ubytování o míst.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

ANKETA: Tramvaj Škoda 15T slaví 15 let. Který polep jí sluší nejvíc? Hlasujte!

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Volby 2025 a předvolební debaty a volební přenos v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

Pražská tramvaj 52T zachraňovala vzácnou havarovanou „tétrojku“. Bezchybný odtah se však nekonal

V úterý večer došlo u pražského Národního divadla ke srážce dvou tramvají, které po nehodě vykolejily a výrazně paralyzovaly dopravu v centru města. Podle informací, které má deník Metro k dispozici,...

Krásná chystá levné bydlení pro seniory, kteří už nezvládají udržovat svůj dům

Obec Krásná na Chebsku chystá stavbu komunitního domu pro seniory. Cílem je vyhovět zvýšené poptávce po finančně méně náročném bydlení a umožnit seniorům, kteří v lokalitě žijí, aby i ve stáří mohli...

8. října 2025  10:12,  aktualizováno  10:12

Sirkárny provozovaly i ženy. Nešlo jen o vdovy, říká pro deník Metro filumenista Milan Tomášek

Věděli jste, že je Praha odpradávna mekkou sběratelů zápalkových nálepek, takzvaných filumenistů? Důkazem tohoto tvrzení budiž nejen bádání historiků, podle kterých byl kolébkou sirkařství svého času...

8. října 2025  10:08

Mladí politici se teď hlásí o slovo. Nejdu do Sněmovny mlčet, říká Slovák

Do Sněmovny zamíří ze Zlínského kraje i mladá generace politiků. Reprezentuje ji Václav Pláteník z KDU-ČSL, Hana Ančincová z Pirátů nebo Štěpán Slovák z ODS. Ten je jejím členem už od svých osmnácti...

8. října 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

Opilý mladík machroval před děvčaty, z centra Plzně si udělal závodiště

Mladý opilý šofér, mercedes a děvčata v autě. To je nebezpečná kombinace, která stojí za pondělním nočním řáděním teprve dvacetiletého řidiče v centru Plzně. S mercedesem vjel do zákazu vjezdu přes...

8. října 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Sdružení nájemníků ČR spustilo online kalkulačku pro výpočet úroků z kauce

8. října 2025  9:46

VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA: Diskuse o rostoucích kyberútocích

8. října 2025  9:42

Rány klackem i kopance. Dva kluci v Karviné brutálně zbili spícího bezdomovce

Jen si chránil hlavu a křičel o pomoc. Bezdomovce v Karviné brutálně napadli kluci ve věku 15 a 16 let, kopali do něj a mlátili ho klacky. Policisté nakonec útočníky vypátrali, jeden z nich skončil...

8. října 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

V roce 2029 pojedou do Volar elektrické vlaky. Autoři petice chtějí víc úprav

Vlaky na takzvaných pošumavských tratích neumí konkurovat autobusům. Upozorňují na to autoři petice, kteří navrhují úpravy, aby se situace zlepšila. Ministerstvo dopravy představilo modernizaci úseku...

8. října 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Clean tech produkty otevírají dveře českému exportu do zemí mimo EU

8. října 2025

Policie v Ústí spojí oddělení. Personálně posílíme a budeme pružnější, slibuje

Státní policie připravuje organizační změnu, která se dotkne dvou obvodních oddělení v Ústí nad Labem – Krásného Března a Neštěmic. Nově budou obě lokality spadat pod jedno společné obvodní oddělení...

8. října 2025  8:52,  aktualizováno  8:52

Mlejnek Consulting s.r.o.
programátor/ ERP konzultant

Mlejnek Consulting s.r.o.
Praha
nabízený plat: 60 000 - 80 000 Kč

Dalších 32 144 volných pozic

Account manažer/-ka – ČTK Protext

8. října 2025  8:46

Zemřel aktivní nestor jihlavských architektů Zdeněk Baueršíma, bylo mu 91 let

Ve věku 91 let zemřel v pondělí 6. října významný jihlavský architekt Zdeněk Baueršíma. Portál iDNES.cz o tom informovala příslušnice architektovy rodiny. Narodil se 21. března 1934 v Jihlavě. V...

8. října 2025  8:42,  aktualizováno  8:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.