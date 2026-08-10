Nedělní požár domu v centru Liberce způsobil škodu dva miliony korun

Nedělní podvečerní požár dvoupatrového domu na Nerudově náměstí v centru Liberce způsobil podle odhadu hasičů škodu dva miliony korun. Příčina vzniku je nadále v šetření, řekla dnes ČTK zastupující krajská mluvčí hasičů Eva Masná. Záchranáři na místě požáru ošetřili pět zasahujících hasičů, čtyři kvůli přehřátí při náročném zásahu a jeden měl alergickou reakci na bodnutí hmyzem.
Požár v horním centru krajského města likvidovalo šest jednotek hasičů. Před jejich příjezdem hořící dům opustilo 15 lidí. Hořet začalo před 18:00, o hodinu později začali hasiči rozebírat střešní konstrukci a dohašovali skrytá ohniska. Za další hodinu ohlásili likvidaci požáru.
Na náměstí hořel dům v sousedství restaurace Neptun. Zatím není jisté, zda její provoz požár nějak ovlivní. Provozovatel už dříve na sociálních sítí uvedl, že restaurace bude mít kvůli dovolené zavřeno tento týden až do pátku.