Nefunkční koupaliště v Hodkovicích nad Mohelkou chce město nahradit biotopem

Nefunkční venkovní koupaliště v Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku chce město nahradit přírodním biotopem. Stát bude přes 43 milionů korun. Práce by měly začít letos v srpnu či září. Podle místostarostky Hodkovic Heleny Řezáčové (Budoucnost pro Hodkovice) se zahájení stavby bude odvíjet od toho, kdy budou moci podepsat smlouvu s firmou, kterou si v soutěži vybrali.
"Teď běží všechny zákonné lhůty a čekáme, zda se někdo neodvolá," dodala místostarostka.
O zakázku projevily zájem čtyři firmy. Nejlevnější podala vítězná PK Advisory, která nyní například v krajském Liberci za 80 milionů upravuje okolí přehrady Harcov a příští týden zahájí v dolním centru Liberce revitalizaci náplavky za 64 milionů korun.
Pokud zakázku v Hodkovicích nad Mohelkou PK Advisory skutečně získá, na výstavbu biotopu bude mít zhruba 11 měsíců. V ideálním případě by ho tak podle místostarostky mohli otevřít v příští rok v létě. "Teď je to druhá sezona, kdy není koupaliště napuštěné," řekla Řezáčová. Koupaliště protékalo, navíc hrozilo, že se tam někdo zraní. "Nikdo si už nevezme na zodpovědnost, že tam půjdete a ukopnete si palec nebo rozříznete nohu," dodala.
Areál koupaliště na okraji třítisícového města je v provozu nejspíš od 50. let 20. století. Je v něm betonová nádrž o rozloze 50 krát 30 metrů s hloubkou vody až 3,6 metru a dvěma skokanskými můstky. Při rekonstrukci bude betonová vodní nádrž sanována a doplněna novou technologií přírodního čištění vody. Přibudou tam i vodní atrakce jako chrlič, hřib a nerezová skluzavka. Kompletní opravy se budou týkat i okolí nádrže včetně zázemí koupaliště. Čistotu vody v biotopu by měla zajistit její nepřetržitá cirkulace s využitím bubnových filtrů, UV lamp, biologické čisticí zóny s vodními rostlinami a mikroorganismy. Nečistoty ze dna bude odstraňovat automatický bazénový vysavač.