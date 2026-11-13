Nehoda se stala krátce před osmou hodinou ráno na přejezdu v Tanvaldské ulici. Okolnosti a příčiny vzniku nehody vyšetřují dopravní policisté.
„Po střetu s tramvají skončilo osobní vozidlo na střeše. Jednou z vyšetřovacích verzí je možné nedání přednosti v jízdě a nerespektování světelného značení,“ uvedl policejní mluvčí Vojtěch Robovský.
„Komunikace byla několik hodin uzavřená. Spolu s městskou policií jsme odkláněli provoz po objízdných trasách,“ poznamenal Robovský s tím, že případný alkohol u obou řidičů bude předmětem dalších úkonů.
Při srážce se nikdo nezranil. „Byli jsme na místě, řidiče auta jsme vyšetřili, ale byl bez zranění, tak jsme ho ponechali na místě,“ potvrdil mluvčí záchranářů Michael Georgiev.
K nehodě došlo na přejezdu v ulici Tanvaldská.
Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License