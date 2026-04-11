Nehoda u Dubé na Českolipsku. Motocyklistka nepřežila srážku s autem

Oznámení přišlo na linku 158 krátce před 14. hodinou. „Na místo okamžitě vyjely všechny složky Integrovaného záchranného systému,“ uvedla mluvčí krajské policie Dagmar Sochorová.
Incident popsal mluvčí krajských záchranářů Michael Georgiev. Silnici I/9 bylo nutné uzavřít.
K nehodě vzlétl pražský vrtulník, který se vrátil prázdný zpět na svou základnu. Vrtulník liberecké záchranné služby zasahoval u jiného pacienta.
Řidička motocyklu i přes veškerou snahu záchranářů svým zraněním na místě podlehla.
„K určení příčiny její smrti bude nařízena soudní pitva,“ uvedla Sochorová. Českolipští kriminalisté společně s policisty na místě nyní vyšetřují veškeré okolnosti této nehody.