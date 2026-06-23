Nehoda se stala v sobotu odpoledne na rovném úseku ve Smetanově ulici. Její okolnosti si žena nepamatovala. „Na otázku policistů, co před jízdou vypila, žena odpověděla, že toho bylo hodně. Do kontrolního přístroje nadýchala 3,33 promile alkoholu,“ uvedla Baláková.
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Žena na koloběžce přelétla přes řídítka, život jí zachránila přilba
Ženě ve správním řízení za jízdu pod vlivem alkoholu hrozí pokuta od 25 do 50 tisíc korun.
„Vzhledem k tomu, že jela na elektrokoloběžce Aerium T 350 PRO Blue s nižším výkonem, zákon na tento dopravní prostředek pohlíží jako na jízdní kolo, a ne motorové vozidlo. Z uvedeného důvodu nemůže být za svou opileckou jízdu trestně stíhána pro přečin ohrožení pod vlivem návykové látky,“ dodala mluvčí policie.