Žena spadla z elektrokoloběžky a zranila si hlavu, nadýchala přes tři promile

Autor: ČTK, iDNES.cz
  14:22aktualizováno  14:22
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Přes tři promile alkoholu nadýchala pětatřicetiletá žena, která před několika dny havarovala na elektrokoloběžce v Novém Boru na Českolipsku. Přilbu neměla a při pádu na zem utrpěla středně těžké zranění hlavy, se kterým ji záchranáři převezli do českolipské nemocnice. Na webu policie o tom v úterý informovala její regionální mluvčí Ivana Baláková.

Nehoda se stala v sobotu odpoledne na rovném úseku ve Smetanově ulici. Její okolnosti si žena nepamatovala. „Na otázku policistů, co před jízdou vypila, žena odpověděla, že toho bylo hodně. Do kontrolního přístroje nadýchala 3,33 promile alkoholu,“ uvedla Baláková.

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Ženě ve správním řízení za jízdu pod vlivem alkoholu hrozí pokuta od 25 do 50 tisíc korun.

„Vzhledem k tomu, že jela na elektrokoloběžce Aerium T 350 PRO Blue s nižším výkonem, zákon na tento dopravní prostředek pohlíží jako na jízdní kolo, a ne motorové vozidlo. Z uvedeného důvodu nemůže být za svou opileckou jízdu trestně stíhána pro přečin ohrožení pod vlivem návykové látky,“ dodala mluvčí policie.

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