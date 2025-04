Pátá nehoda na stejném místě. Řidič na mostě ve Frýdlantě otočil auto na bok

Hasiči během hodinového zásahu provedli protipožární opatření, vůz stabilizovali a převrátili zpět na kola. Nehodou se v současné době zabývají dopravní policisté.

„Havárie osobního automobilu nám byla nahlášena krátce po půl deváté. Alkohol byl vyloučen dechovou zkouškou. Co se týká příčiny a okolností nehodového děje, tak se jednalo pravděpodobně o nedostatečné věnování se řízení,“ informuje mluvčí krajské policie Vojtěch Robovský.

Od dubna 2024 do letošního dubna evidují krajští hasiči na území Frýdlantu 21 dopravních nehod. Kolik z nich se stalo na tomto konkrétním místě, ze statistik není na první pohled patrné. Naposledy tam však vyjížděli počátkem března.

„Druhého března ve večerních hodinách se přesně na tomto mostě odehrála dopravní nehoda. Tenkrát bylo osobní auto na střeše, zranily se dvě osoby. Zase tam zasahovali raspenavští profesionální hasiči a frýdlantští dobrovolní hasiči,“ shrnuje mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Jaroslava Benešová.

I v březnu jednotky provedly protipožární opatření, zabezpečily místo nehody i osobní automobil. Pomocí klínu ho stabilizovaly a otočily zpět na kola.

Frýdlantští hasiči pomáhali u další nehody na stejném místě také loni 22. dubna. I před rokem dopadlo auto na střechu.

Soutěž, rychlost, chyba řidiče?

„Koukám, že se nám tu rozmáhá taková nová soutěž – kdo lépe otočí auto na střechu,“ komentuje páteční incident uživatel Facebooku Michal Č. „Kolik lidí to tam ještě položí, než tam udělají něco, aby nebylo snadné vjet na to svodidlo a převrátit. Vím, že je to chyba řidiče, ale kolikrát se to už stalo,“ doplňuje Jana K. „Ten most je prostě úzký, nevejde se tam třeba větší auto s korbou…,“ zamýšlí se Anna K. „Nechápu, právě kvůli zúženému jízdnímu profilu, že ty lidi to tam pálí tak, že dokážou otočit auto na střechu,“ přidává komentář Jaroslav K.

Diskutovaný úsek patří podle starosty Frýdlantu Dana Ramzera Libereckému kraji. On sám ho za problémový ale nepovažuje.

„Pokud nedáváte v místě, které je zúžené, pozor, pak se otočí proti vám,“ domnívá se. Loni se na mostě vyhýbal autu, které vyjíždělo z nábřeží, neodhadl vzdálenost a auto si kvůli nepozornosti lehce naboural o svodidla. „Je to komplikované místo jen v tom smyslu, že je úzké. Když tam jedete přiměřeně a chováte se, jak máte, tak ho jako problémové nevnímám,“ zdůrazňuje Ramzer.

Zdali v reakci na nehody chystá Liberecký kraj, který vlastní dotčenou silnici číslo III/03510, dopravní opatření, redakce iDNES.cz zjišťuje. Policie v tomto ohledu podle mluvčího Vojtěcha Robovského doposud žádné úpravy nenavrhovala. „Můžeme vyslovit doporučující stanovisko, ale to nemusí správce subjektu reflektovat,“ upozorňuje.