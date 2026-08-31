Hromadná nehoda sedmi aut na Liberecku. Osm lidí se zranilo, hlavní tah je uzavřený

„Aktuálně zasahujeme u dopravní nehody na silnici 1/20a u Hrádku n/Nisou. Na místě je sedm vozidel a několik lehce zraněných osob,“ uvedli policisté na síti X.
„Silnice je neprůjezdná. Dopravu odkláníme přes Václavice. Respektujte prosím pokyny policistů,“ dodali policisté.
K havárii, která se stala před 15:00, vyjeli i hasiči. „Zajistili jsme místo dopravní nehody, provedli protipožární opatření a poskytujeme společně se záchranáři první předlékařskou pomoc zraněným,“ uvedli rovněž na síti X hasiči. Nikdo z účastníků nehody nepotřeboval vyprostit.
„Na místě jsme měli celkem osm zraněných osob. Všechny utrpěly lehké poranění, sdělil mluvčí záchranářů Michael Georgiev. „Jedna osoba byla ošetřena a ponechána na místě, sedm osob jsme transportovali na traumacentrum do liberecké nemocnice,“ upřesnil s tím, že nehoda nevyžadovala zásah vrtulníku.
Nehoda se stala u Hrádku nad Nisou.
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