Auta se srazila krátce před 15. hodinou mezi sedmým a osmým kilometrem silnice. „Dopravní nehoda, jejíž příčinou bylo zřejmě špatné předjíždění, si bohužel vyžádala jeden lidský život. Následkům zranění podlehl řidič osobního automobilu,“ uvedl policejní mluvčí Vojtěch Robovský.
Okolnosti a příčiny nehody prověřují liberečtí kriminalisté. „Alkohol u řidiče nákladního vozu byl vyloučen na místě provedenou dechovou zkouškou,“ doplnil Robovský.
Záchranná služba k nehodě vyslala vrtulník, který pak odvolala. „Na místě jsme měli jednoho pacienta, kterému naše posádky poskytovaly resuscitaci. Ta ale byla bohužel neúspěšná a náš lékař konstatoval smrt,“ sdělil mluvčí záchranářů Michael Georgiev.
Na místě zasahovali i hasiči. „Po příjezdu na místo provedli průzkum místa zásahu a zjistili, že v havarovaném osobním automobilu se nachází zaklíněná osoba, kterou bylo zapotřebí vyprostit. To se profesionálním a dobrovolným hasičům společnými silami podařilo během necelé čtvrt hodiny. Při vyprošťování zasahující využili hydraulické vyprošťovací zařízení,“ uvedla mluvčí hasičů Jaroslava Benešová.