Při střetu dvou aut na Semilsku zemřeli dva lidé, vozem se probourali do domu

Autor: hop
  10:22
Dva lidé zemřeli při střetu dvou vozů na Semilsku. Po srážce jedno z aut probouralo zeď domu. Hasiči objekt stabilizovali tak, aby bylo možné vozidlo vyprostit ze sutin. Silnice je uzavřená.
Při nehodě dvou aut na Semilsku zemřeli dva lidé. (21. září 2021) | foto: HZS LK

Auta se srazila v neděli ráno krátce po páté hodině v Horní Branné –Valteřicích na silnici číslo 14.

„Po střetu dvou vozidel – obě Škoda Octavia – bylo jedno z nich odraženo a narazilo do domu. V tomto vozidle na místě zemřel řidič i jeho spolujezdec. Řidič druhého vozidla zraněn nebyl,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

Na místo střetu vyslali záchranáři vrtulník ze sousedního Královéhradeckého kraje. „U obou pacientů probíhala několik desítek minut resuscitace, ale bohužel nebyla úspěšná,“ přiblížil mluvčí liberecké záchranné služby Michael Georgiev.

U nehody zasahovali i hasiči. „Na místo byly k události povolány i technické kontejnery ze stanice HZS Liberec – kontejner pro dopravní nehody, dále kontejner určený pro stabilizaci s výdřevou, potřebným materiálem a nářadím, neboť nárazem auta došlo ke zboření části stěny objektu,“ uvedli krajští hasiči na Facebooku.

Hasiči následně objekt, ve kterém se nachází řeznictví, stabilizovali tak, aby bylo možné vozidlo vyprostit ze sutin.

Okolnosti nehody šetří dopravní policisté i semilští kriminalisté. „Silnice je stále v místě dopravní nehody uzavřena,“ dodala policejní mluvčí Sochorová.

Nehoda se stala ve Valteřicích.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap.

Vlak srazil a zabil dnes ráno na přejezdu v Šumperku muže

Vlak srazil a zabil dnes ráno na železničním přejezdu v Šumperku muže. ČTK to sdělila policejní mluvčí Ivana Skoupilová. Provoz na trati je kvůli nehodě...

21. září 2025  8:18,  aktualizováno  8:18

vozovna Hloubětín

Den otevřených dveří vozovny Hloubětín, sobota 20. září 2025. Fotografie: Boris Kogut, www.boriskogut.cz

vydáno 21. září 2025  9:50

