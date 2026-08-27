Střet s vlakem na nechráněném přejezdu, cestující z auta mají vážná zranění

Nehoda se stala v Revoluční ulici. „Dnes kolem půl druhé odpoledne se na nechráněném železničním přejezdu bez závor střetlo osobní vozidlo s osobním vlakem,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková.
Auto vjelo na přejezd ve směru od centra města, vlak do něj narazil zprava. „Ve vozidle cestovaly dvě osoby,“ dodala mluvčí. Příčinu nehody objasní až další vyšetřování.
Informaci o zraněných potvrdil mluvčí krajských záchranářů Michael Georgiev. „Na místě jsme měli dvě zraněné ženy, které utrpěly těžké poranění. Jedna byla transportována leteckou záchrannou službou na traumacentrum v liberecké nemocnici, druhá pozemní posádkou,“ přiblížil Georgiev.
Provoz na trati byl zhruba na čtyři hodiny zastaven. „Okolnosti a příčinu srážky v kolejišti zjišťuje nyní služba kriminální policie a vyšetřování jabloneckého územního odboru,“ dodala policejní mluvčí.
Podle místních obyvatel šlo už o několikátý střet vlaku s vozidlem na tomto železničním přejezdu. „Nechápu, proč sem nedají šraňky,“ posteskl si jeden z nich.
Nehoda se stala v Revoluční ulici v Jablonci nad Nisou.
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