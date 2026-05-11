Nehoda uzavřela odpoledne na tři hodiny silnici u Doks, zranění utrpěli tři lidé

Silnice I/38 nedaleko Doks na Českolipsku byla dnes skoro tři hodiny uzavřená kvůli nehodě osobního auta. Lehké až středně těžké zranění při ní utrpěli tři lidé, mezi nimi jedno dítě. Nehoda se stala před Starými Splavy ve směru od České Lípy krátce po 15:00. Plně průjezdná je silnice od 18:00, sdělila ČTK regionální mluvčí policie Ivana Baláková.
V autě cestovali dva dospělí a jedno dítě, všichni utrpěli zranění. "Nezletilého pacienta transportoval vrtulník pražské záchranné služby letecky do Prahy," uvedl krajský mluvčí liberecké záchranné služby Michael Georgiev. Dítě do Prahy museli podle něj přepravit k dalšímu vyšetření kvůli tomu, že v Libereckém kraji není žádné dětské traumacentrum.
Dospělé zraněné osoby záchranáři převezli sanitkou do nemocnic, řidiče se středně těžkým poraněním na traumacentrum do Liberce a lehce zraněnou spolujezdkyni do nemocnice v České Lípě.