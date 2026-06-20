Největší lyžařskou akci léta v Jablonci nad Nisou provázely tropy i bouřka

Tropy i bouřku zažili dnes v Jablonci nad Nisou účastníci největší lyžařské akce léta - Prasova běhu. Recesistický závod v běhu na lyžích se u jablonecké přehrady uskutečnil pošestadvacáté. Na jeho start se navzdory teplotám přesahujícím tropickou třicítku postavilo 37 teple oblečených mužů a žen s kulichy, rukavicemi a běžkami. Zimní oblečení a věk nad 18 let jsou povinné, řekl ČTK moderátor Jiří Šolc.
Zhruba tříkilometrovou trasu dokázal nejrychleji zdolat Karel Novák z Maxova, oběhnout přehradu mu trvalo 21 minut a 19 sekund. Do závodu se přihlásil poprvé. "My jsme jeli ještě s jedním klukem a pak nějak zůstal vzadu, u stánku, možná mu neudělalo dobře pivo, co jsme si dali. A je pravda, že jsem ještě zvolil jednu strategii, vlastně dvě - jednak Skivo (vosk na běžky) do kladných teplot, a jednak v půlce na mě čekal syn a polil mě kýblem vody. Tak doufám, že to nebude důvod k diskvalifikaci, ale bylo to příjemný, na tu chvíli," řekl vítěz.
Závodu přihlíželi lidé na zaplněných plážích přehrady, které se ale kolem 16:00 rychle vylidnily. Zatímco nejrychlejší závodníky provázelo v cíli ještě se slunce, ti další, kteří dobíhali s odstupem několika minut, už bojovali s větrem a prvními kapkami, poslední běžce provázel do cíle sílící déšť a hřmění. Oblast Liberecka a Jablonecka zasáhla bouřka, v Liberci spadlo podle srážkoměrné stanice Povodí Labe za hodinu přes 25 litrů na metr čtvereční, na Jablonecku byly srážky o něco slabší.
"V souvislosti s bouřkou jsme měli 20 výjezdů, hlavně na Liberecku a Jablonecku, šlo hlavně o popadané stromy na komunikacích," řekla zastupující krajská mluvčí hasičů Petra Knížková. K popadaným stromům vyjížděli podle ní hasiči hlavně v Liberci, Janově nad Nisou nebo nedalekých Lučanech nad Nisou. Spadlý strom zastavil také vlaky na regionální trati mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou. V Liberci se na křižovatkách v Rochlici a na třídě Dr. Milady Horákové vytvořily kvůli silnému dešti laguny plné vody, které zkomplikovaly provoz.