Největší města v Libereckém kraji mají dostatek míst na školách i školkách

Míst pro děti na základních i mateřských školách mají čtyři největší města v Libereckém kraji dost. I proto se do školek dostávají i děti mladší tří let. V Liberci se za poslední čtyři roky kapacita škol a školek navýšila o 264 míst na 13.912. Problémy s umístěním dětí ze svého spádu má v krajském městě jen jedna základní škola, zjistila ČTK.
V Liberci od roku 2022 počet míst na základních školách vzrostl o 197 na 10.730 a v mateřských o 67 na 3182. "Kapacita škol je dostatečná," uvedla pro ČTK mluvčí radnice Jana Kodymová. Výjimkou je ZŠ Lesní, která se každoročně při zápisech do prvních tříd potýká s převisem zájmu. Škole s velmi dobrou pověstí působí problémy takzvaná spádová turistika, kdy někteří rodiče před zápisem přehlásí bydliště dítěte, aby patřilo pod školu, kam ho chtějí umístit. Řešení pro ZŠ Lesní zatím nedokázala radnice najít.
Nejvíce nových míst na základních školách získala liberecká radnice díky nyní dokončované modernizaci ZŠ Švermova na Františkově za zhruba 140 milionů. Od září škola se zhruba 340 dětmi otevře dalších šest tříd pro až 180 dětí.
I na mateřských školách Liberec kapacitu navyšoval díky rekonstrukcím a budováním přístaveb. Největší investicí byla modernizace mateřské školy Lvíček ve čtvrti Doubí za 88 milionů korun, což v ní umožnilo navýšit počet míst z 84 na 132 míst. Dětské skupiny Liberec nezřizuje, má ale zájem převzít do své správy lesní mateřskou školu Lesmír, která ve městě funguje 14 let. Zatím má radnice schválený záměr.
Aktuální kapacita školek v Liberci umožňuje přijímat i děti mladší tří let. "Přijetí těchto dětí je v kompetenci ředitelů jednotlivých škol a vždy závisí na aktuální kapacitě, provozních, personálních a materiálních podmínkách konkrétního zařízení," dodala Kodymová.
Ani sousední Jablonec nemá problémy s umisťováním dětí do škol. "Stávající kapacity mateřských i základních škol v současnosti umožňují zajistit místo pro všechny zájemce o předškolní i základní vzdělávání," uvedla mluvčí radnice Milena Lánská. Aktuálně radnice staví novou mateřskou školu pro 150 dětí za 213 milionů korun u přehrady, první předškoláky přivítá příští rok v září. "Další potřeba navyšovat kapacity mateřských ani základních škol v posledních čtyřech letech nevznikla," dodala Lánská.
Lesní školku s kapacitou 18 dětí má radnice v provozu od loňského září, dětskou skupinu nezřizuje. "Péči o děti v dětských skupinách město podporuje poskytováním příspěvku ve výši 1000 Kč měsíčně na dítě ve věku od dvou do pěti let pro zaměstnané rodiče s trvalým pobytem v Jablonci nad Nisou, kteří splní stanovené podmínky," uvedla mluvčí jablonecké radnice.
Také kapacita mateřských a základních škol v České Lípě je dostatečná. "Navíc město zřizuje i dvě dětské skupiny, kde přijímají i děti mladší tří let. Těžší je jen umístění dětí do speciální školy, která nemá spádový obvod, ale přijímá děti z celého okolí, aniž by měla tuto výslovnou povinnost. Tento problém jsme ale již řešili a kapacitu se v této škole město chystá zvýšit od září 2027," uvedla mluvčí radnice Kristýna Kňákal Brožová.
V Turnově mají školy plné díky tomu, že přijímají dětí z okolních obcí. "Kapacita turnovských základních škol na první i druhém stupni je zcela zaplněna. Podařilo se umístit všechny spádové děti v prvních třídách 2026/2027. V šestých třídách jsme se snažili umístit maximum žáků z obcí ORP, ale evidujeme převis. Město Turnov dlouhodobě pracuje na projektu Nových škol 2027, který by mohl přinést další kapacitu a modernizovat školní zázemí turnovských škol," uvedla mluvčí radnice Marcela Jandová.
Situace v mateřských školách v Turnově je příznivější. "V některých jsou volná místa," uvedla Jandová. Pomohlo tomu, že na začátku letošního roku město zprovoznilo dětskou skupinu Sedmikvítek pro 24 dětí, pro něž postavilo budovu za 21 milionů korun. Od září bude mít navíc navýšenou kapacitu z 50 na 75 míst waldorfská školka. Vybudování přístavby stálo přes 27 milionů.