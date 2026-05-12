Několikaměsíční festival Jablonecké tóny nabídne téměř čtyři desítky akcí

Autor: ČTK
  12:43aktualizováno  12:43
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Bezmála čtyři desítky akcí nabídne letošní ročník festivalu Jablonecké tóny, který bude v Jablonci nad Nisou od konce května do začátku září. Hudební a další vystoupení budou na letní scéně Eurocentra, v Tyršových sadech, divadle, kostelech i na náměstí u radnice. Festival s více než desetiletou tradicí podle náměstkyně primátora Jany Hamplové (Starostové pro Liberecký kraj) zrcadlí bohatost kultury a přístup Jablonce k ní.

"Čeká nás léto hudby, tance, mluveného slova," řekla dnes Hamplová ČTK. Chystají se podle ní akce pro všechny generace. "Začínáme 22. května na letní scéně Eurocentra koncertem Kateřiny Marie Tiché, která navozuje právě tu širokospektrálnost. Tedy, že je to koncert jak pro mladé, tak pro ty věkově zkušenější a nabídne začátek ve velkém stylu," dodala.

Další velkou akcí bude na konci května čtyřdenní prezentace tvorby žáků místní základní umělecké školy a v červnu třídenní festival folkloru. "Na letošní rok jsme připravil mimořádný zážitek, který bude ve čtvrtek 18. června. Bude to vystoupení slovenské umělecké skupiny Čarovné ostrovy, a to bude takové propojení rockové a folklorní muziky," uvedla Hamplová.

Mezi hlavní prázdninové akce bude patřit Jablonecká Perle, která 21. a 22. srpna počtvrté propojí zdejší sklářskou a bižuterní tradici s gastronomií, hudbou a trhy. "My jsme zatím odtajnili dva headlinery," uvedl za organizátory akce Martin Bauer. Hudební hvězdou prvního večera bude kapela Poletíme a druhého Bára Poláková.

Přes léto budou podle Hamplové také tradiční úterní koncerty v kostelech, čtvrteční na letní scéně Eurocentra a nedělní v Tyršových sadech. Tři koncerty se odehrají na náměstí u radnice. "Tam navozujeme takovou tu atmosféru letních koncertů, až někdy skoro takových jako u moře," dodala náměstkyně.

Hudební festival se v Jablonci uskutečnil poprvé v roce 2014, kdy se město připojilo k roku České hudby sérií koncertů v projektu nazvaném Jablonec - město plné tónů. Od té doby se přehlídka koná každoročně. Hamplová odhadla, že loni se všech akcí letního festivalu zúčastnilo zhruba 50.000 lidí. Stejně jako v předchozích letech bude i letos většina akcí Jabloneckých tónů zdarma. Vstupné se bude platit jen na koncertech, které organizuje divadlo.

