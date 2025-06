Beze změny stanov k tomu totiž nechce kraj přistoupit. Zopakoval to ve čtvrtek na jednání libereckého zastupitelstva hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

„Já jsem zaznamenal takové návrhy nebo názory, že začneme fúzovat a neměníme představenstva. Tady musím říct, že takovou politickou odpovědnost nepřevezmu,“ řekl Půta.

Českolipskou nemocnici vlastní kraj stoprocentně. V případě liberecké nemocnice jsou menšinovými vlastníky města Liberec, Turnov a Frýdlant. Kraj chce sloučit obě nemocnice kvůli tomu, že českolipské ubývají pacienti a má problémy i se zajištěním dostatku personálu. V minulosti liberecká nemocnice obdobně pomohla turnovské a frýdlantské, které vzala také pod svá křídla.

„Obě jsou dnes v dobré kondici a nemusíme na ně doplácet,“ uvedl generální ředitel Krajské nemocnice Liberec Richard Lukáš.

Se sloučením nemají liberečtí zastupitelé problém, vadí jim ale, že by se měl změnit fungující model řízení v KNL. „Stávající model, kdy dozorčí rada volí představenstvo, považujeme za lepší, protože to ukazují zkušenosti,“ řekl opoziční zastupitel Josef Šedlbauer (LOL).

Podle náměstka primátora Adama Lenerta (ANO) je změna stanov projednávána příliš narychlo. „Fúze je správně, ale stanovy takto změnit ze dne na den je špatně, mělo by to být odloženo k diskusi a projednání,“ dodal.

Hejtman změnu stanov hájil tím, že tento způsob volby představenstva bude transparentnější. „Forma volby v dozorčí radě je podle mého názoru významně netransparentnější než na valné hromadě. Protože ve chvíli, když máte jako akcionáře čtyři veřejnoprávní subjekty, musí každý tu pozvánku zveřejnit. V pozvánce musí být návrh na odvolání, návrh na volbu, musí tam být jméno a vždycky to prochází zastupitelstvem,“ řekl Půta.

Někteří zastupitelé Liberce se ale obávají, že by tak mohl rozhodovat jen kraj bez ohledu na názor ostatních akcionářů. „Bylo by úplně jedno, zda by to projednávala zastupitelstva. V případě schválení změny stanov by rozhodoval jen zástupce kraje,“ uvedl Šedlbauer.

Obavy ze změny stanov mají i někteří zaměstnanci liberecké nemocnice. Obávají se, že zcela ztratí vliv na vedení nemocnice. Ve čtvrtek zaměstnanci volí třetinu z 15 členů dozorčí rady, která rozhoduje o tom, jak bude vypadat představenstvo nemocnice. Ke zvolení člena představenstva je potřeba dvoutřetinová většina v dozorčí radě.