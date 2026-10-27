Nemocnice v Jablonci nad Nisou příští týden otevře urgentní příjem za 66 milionů

Městská nemocnice v Jablonci nad Nisou příští týden v pondělí otevře jednotný urgentní příjem, dosud ho neměla. Jeho vybudování a pořízení vybavení stálo 66 milionů korun. Polovinu nákladů pokryla evropská dotace, zbytek zaplatí nemocnice z úvěru. Novinářům to dnes řekl ředitel nemocnice Vít Němeček. Výhodou podle něj je, že budou moci oddělit objednané pacienty od těch, kteří přicházejí s akutními problémy.
"Teď si vzájemně překážejí, zdržují se, jsou tam neshody, kdo přišel dřív, komu je hůř a tak dál," dodal Němeček.
Urgentní příjem vybudovala nemocnice v prostorách bývalého ARO, které přemístila už před šesti lety do nově postaveného pavilonu. Nově vytvořené oddělení bude sloužit pro pacienty, kteří přicházejí s akutními problémy na chirurgii, internu nebo pohotovost pro dospělé. "Přijdou do recepce a zde budou takzvaně triážováni neboli roztříděni podle charakteru svých obtíží a podle závažnosti svých obtíží," uvedl ředitel nemocnice. Na novém oddělení budou tři vyšetřovny a denně tam budou sloužit čtyři lékaři a čtyři sestry včetně vedoucích, k dispozici budou mít i dva sanitáře.
Součástí oddělení bude i takzvaná sledovna s osmi expektačními lůžky. "Ty slouží k tomu, že když pacient čeká na nějaké vyšetření nebo výsledek z laboratoří, což může trvat hodinu, hodinu a půl, tak nemusí jako teď čekat v čekárně, ale my ho položíme na to expektační lůžko. Kde můžeme i zahájit nějakou léčbu, nějakou infuzi, analgetika a podobně, pokud je to zapotřebí," uvedl Němeček.
Ke sledovně patří ještě jedna místnost, která je určená pro pacienty, u nichž je možné provádět léčbu v sedě, například při podávání infuze. K dispozici tam budou mít i televizi. Na oddělení je také takzvaná bezpečná místnost se speciálně upraveným lůžkem, která je určená pro znečištěné lidi například v důsledku opilosti. "Tam je můžeme zcivilizovat, umýt, převléknout," dodal ředitel.
Lékařský náměstek a primář interny Tomáš Vacek míní, že jim vytvoření nového pracoviště při ošetřování pacientů s akutními problémy pomůže. "Protože se péče o akutní pacienty bude dít na jednom konkrétním místě," řekl novinářům. Zároveň ale míní, že přibude pacientů, kteří budou chtít být ošetřeni. "Každý nově otevřený urgentní příjem atrahuje určité procento pacientů navíc, než na co jsme byli zvyklí. Protože lidé vyhledávají urgentní příjmy a my počítáme s tím, že nebudeme výjimkou. Počítáme zhruba s nějakým dvacetiprocentním navýšením počtu ošetřených pacientů," dodal.
Jablonecká nemocnice je s 382 lůžky a 920 zaměstnanci třetím největším zdravotnickým zařízením v Libereckém kraji, slouží pro spádovou oblast s 90.000 obyvateli. Loni v ní bylo hospitalizováno přes 17.000 lidí, dalších 191.500 zdravotníci ošetřili v ambulancích.