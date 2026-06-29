Krajská nemocnice v Liberci zprovoznila poslední ze tří nových lineárních urychlovačů, za které včetně desetiletého servisu zaplatí 388 milionů korun. Nové přístroje umožní přesnější a šetrnější léčbu nádorových onemocnění. ČTK o tom dnes informoval mluvčí nemocnice Václav Řičář.
"Jedná se o moderní přístroje pro radioterapii nádorových onemocnění umožňující použití pokročilých ozařovacích technik pro personalizovanou cílenou terapii," uvedl Řičář.
Lineární urychlovače vyměnila liberecká nemocnice po deseti letech. Předchozí dva už byly poruchové, díky evropské dotaci si mohla pořídit o jeden víc. "Navýšením počtu přístrojů z původních dvou na tři a jejich modernizací dochází ke zvýšení kvality a dostupnosti specializované komplexní onkologické péče v regionu," dodal mluvčí.
Komplexní onkologické centrum liberecké nemocnice je jediným pracovištěm v Libereckém kraji, které provádí radioterapii. Léčí se v něm lidé nejen z celého kraje, ale také ze sousedního Mladoboleslavska nebo Šluknovského výběžku. Provoz tří přístrojů umožní navýšení počtu pacientů, pro něž je tato léčba vhodná, ze zhruba 1000 na 1300 ročně.
Předností nových urychlovačů je, že díky přídavným kamerám umožňují lépe polohovat pacienta, aby ozařování postiženého místa bylo přesnější. Využívají navíc metody umělé inteligence (AI). Měly by pomoci k lepšímu zobrazení ložiska i v případech, kdy je potřeba upravit ozařovací plány pacientů v průběhu několikatýdenní léčby, což bylo dosud velmi pracné.