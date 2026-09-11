Nemocnice v Turnově získala výrazně lepší prostory pro jednotku intenzivní péče

Nemocnice v Turnově, která patří pod krajskou nemocnici v Liberci, má ode dneška výrazně lepší prostory pro jednotku intenzivní péče (JIP). Navíc se kapacita jednotky zvýšila ze sedmi na devět lůžek. Jsou v druhém patře dokončované přístavby, jejíž výstavba si vyžádá přes 190 milionů korun. Nová multioborová JIP bude sloužit pro chirurgii, ortopedii i internu, řekl dnes novinářům přednosta Centra Turnov Martin Hrubý.
Podle něj se jim dnes splnilo dlouhodobé přání. "Ideje, představy a různé studie, jak a kde umístit to rozšířené oddělení, se tvořily skoro 25 let. Takže to je obrovská doba, a proto nás teď naplňuje štěstím, že konečně je realizace hotová," dodal.
Přemístěním získala turnovská JIP skoro dvakrát více místa, než měla dosud. "Polepšíme si velmi. Jenom když se rozhlédnete po těch prostorech, tak vidíte, že jsou velmi velkorysé, vzdušné," řekl novinářům Zdeněk Krejzar, přednosta Centra anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Krajské nemocnice Liberce (KNL), pod níž turnovská JIP patří.
Výhodou je podle něj také to, že jeden velký pokoj nahradil boxový systém, kdy pacienti jsou umístěni v oddělených prostorných kójích. "Nám to umožňuje oddělovat pacienty od sebe tak, abychom zlepšili hygienický režim, abychom snížili riziko vzniku nozokomiálních infekcí. To jsou infekce, které pacienti mohou získat v průběhu pobytu na jednotce intenzivní péče. To riziko je poměrně vysoké, takže to nám určitě umožní výrazně zkvalitnit péči o naše pacienty," řekl Krejzar.
Za důležitou věc také považuje to, že nové prostory mají klimatizaci. Ta sice byla i na starém JIPu, byla ale už poruchová. "Teď, když byla největší zátěž při té vlně veder, tak došlo k nějaké poruše. A jelikož jsou to technicky zastaralá řešení a často není k dispozici adekvátní servis - třeba řídící jednotka už se k tomu nedala pořídit - tak jsme končili léto bez funkční klimatizační jednotky. A to v podmínkách intenzivní péče je velmi nepříjemná věc," dodal.
Pro potřeby personálu turnovské JIP je ještě nutné dokončit zázemí. Vznikne přestavbou předchozích prostor tohoto oddělení, kterou nebylo možné dělat za provozu. Pracovat se také bude na dokončení patra pod i nad JIP v nové přístavbě. "Stavebně dokončené by to mělo být do konce tohoto roku a začátkem nového roku by se to mělo vybavovat nábytkem," uvedl vedoucí oddělení investic KNL Tomáš Martenek. V prvním patře bude podle něj urgentní příjem a ve třetím ambulance.