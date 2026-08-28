Netopýří noc v lomu

V Panském lomu v Liberci se v pátek uskuteční oblíbená Mezinárodní noc pro netopýry.
Lze přijít kdykoliv v průběhu akce (20.30 – 23.55).
Nutné je vzít s sebou baterku.
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V Panském lomu v Liberci se v pátek uskuteční oblíbená Mezinárodní noc pro netopýry.
Lze přijít kdykoliv v průběhu akce (20.30 – 23.55).
Nutné je vzít s sebou baterku.
Zpravodajský portál iDNES.cz rozšiřuje svůj obsah o novou sekci iDNES Spotřebitel. Reaguje tak na rostoucí poptávku čtenářů po praktických informacích, které mají přímý dopad na rodinný rozpočet....
V patnácti letech odjela z rodné Senice na západě Slovenska do Prahy za svým snem. A dalo by se říct, že se z něho ani po více než dvaceti letech neprobrala. Naštěstí. Radka Pavlovčinová se po...
Kolem nového reklamního polepu v pražském metru projdou denně tisíce lidí. Kdo se však zastaví a blíže si reklamu na nadcházející řadu SuperStar prohlédne, bude se divit. Zdeformované obličeje,...
Praha má už několik týdnů novou rozhlednu. Nečekejte ale vysokou ocelovou konstrukci s výhledem na Hradčany ani turistickou atrakci na okraji města. Drobná vyhlídka vznikla přímo v rozvíjející se...
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Nad osudem starého Žižkova roníme slzy dodnes. Nejdřív ho nechali zchátrat a pak ho téměř plošně zbourali, aby měli lidé možnost žít v lepším. Podle tehdejších měřítek. Paneláky zaplevelená „svobodná...
Děrovaný plastový míček, pevná pálka a kurt menší než tenisový. Pickleball může na první pohled vypadat jako nenáročná hra, ve skutečnosti jde o jeden z nejrychleji rostoucích sportů posledních let....
Řidičům v Kolíně se 21. září otevřou další výjezdy z nového kruhového objezdu v Kutnohorské ulici. Umožní jim výjezd do centra města a jednosměrně i výjezd k...
Desítky nejrůznějších pohyblivých strojů dal dohromady modelář Miroslav Mužík z Blanska. Inspirací mu byl vynálezce Leonardo da Vinci, v jehož nákresech dokonce objevoval chyby. Lidé mohli jeho...
Dálnici D2 na šestém kilometru ve směru na Brno uzavřela kolem poledne vážná dopravní nehoda. Zranila se žena s dítětem, které musel do nemocnice přepravit vrtulník, další dvě děti zdravotníci...
Nečekaně hektický závěr letních prázdnin mají pracovníci Základní školy Kaplického v Liberci - Doubí. Svoji školu museli v červnu kvůli chystané přestavbě...
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Sbírka obuvi, kterou spravuje Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, se rozrostla o pár sportovní obuvi vyrobené k ocenění norského automobilového závodníka...
Řidiči mohou ode dneška využívat nový přivaděč k dálnici D3, pomůže především těm, kteří jedou z nebo do Českého Krumlova. Stavba stála přibližně 400 milionů korun bez daně a díky ní bude provoz v...
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Plzeň chce v září začít s renovací památkově chráněné části kulturního domu Peklo s historickým velkým sálem. Na první etapu postupné opravy komplexu má město...
Fanoušci Harryho Pottera se mají na co těšit. Pražský festival LexiCon 2026 letos poprvé potrvá dva dny a nabídne program pro malé i velké milovníky kouzelnického světa. V Cubexu Praha na Pankráci se...
Snad je konec letitým problémům a cesta mezi Havlíčkovým Brodem a Žďárem nad Sázavou bude o něco pohodlnější. Ředitelství silnic a dálnic dnes otevírá úsek silnice I/19 u Pohledu. V minulosti na něm...
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Krajský soud v Brně se musí znovu zabývat vleklým sporem kvůli hluku ze silnice II/602, která prochází brněnskou čtvrtí Bosonohy a Veselkou, což je část...
Nová budova turnovské knihovny se měla veřejnosti otevřít prvního září. Novostavbu ale na poslední chvíli poškodil přívalový déšť, který Turnov zasáhl v noci na sobotu 22. srpna. Kvůli nutným opravám...