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Nevidomí se svými vodicími psy mají za sebou další Mistrovství České republiky. Desátého ročníku se v libereckém Liebiegově paláci zúčastnilo celkem patnáct soutěžících.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Nevidomí se svými vodicími psy mají za sebou další Mistrovství České republiky. Desátého ročníku se v libereckém Liebiegově paláci zúčastnilo celkem patnáct soutěžících.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Nevidomí se svými vodicími psy mají za sebou další Mistrovství České republiky. Desátého ročníku se v libereckém Liebiegově paláci zúčastnilo celkem patnáct soutěžících.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Nevidomí se svými vodicími psy mají za sebou další Mistrovství České republiky. Desátého ročníku se v libereckém Liebiegově paláci zúčastnilo celkem patnáct soutěžících.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Nevidomí se svými vodicími psy mají za sebou další Mistrovství České republiky. Desátého ročníku se v libereckém Liebiegově paláci zúčastnilo celkem patnáct soutěžících.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Nevidomí se svými vodicími psy mají za sebou další Mistrovství České republiky. Desátého ročníku se v libereckém Liebiegově paláci zúčastnilo celkem patnáct soutěžících.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Nevidomí se svými vodicími psy mají za sebou další Mistrovství České republiky. Desátého ročníku se v libereckém Liebiegově paláci zúčastnilo celkem patnáct soutěžících.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Nevidomí se svými vodicími psy mají za sebou další Mistrovství České republiky. Desátého ročníku se v libereckém Liebiegově paláci zúčastnilo celkem patnáct soutěžících.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Nevidomí se svými vodicími psy mají za sebou další Mistrovství České republiky. Desátého ročníku se v libereckém Liebiegově paláci zúčastnilo celkem patnáct soutěžících.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Nevidomí se svými vodicími psy mají za sebou další Mistrovství České republiky. Desátého ročníku se v libereckém Liebiegově paláci zúčastnilo celkem patnáct soutěžících.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Nevidomí se svými vodicími psy mají za sebou další Mistrovství České republiky. Desátého ročníku se v libereckém Liebiegově paláci zúčastnilo celkem patnáct soutěžících.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Nevidomí se svými vodicími psy mají za sebou další Mistrovství České republiky. Desátého ročníku se v libereckém Liebiegově paláci zúčastnilo celkem patnáct soutěžících.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA