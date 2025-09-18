Noc literatury na Valdštejně

Herci Zuzana Páleníková a Štěpán Tuček budou mít mezi 18. až 21. hodinou tři výstupy, kdy představí úryvky z literárních děl.
Program připomene také 80. výročí narození spisovatele a básníka Jiřího Žáčka, který je kmotrem turnovské knihovny. Děti z literárně-dramatického kroužku Turnovský granátek přednesou několik Žáčkových básní.
Akce nabídne i dílničku pro rodiny s dětmi. V 17.30 a pak těsně před 21. hodinou zazní literárně-hudební úryvek z knihy švýcarského spisovatele Joachima B. Schmidta Kalmann a spící hora v podání Jaroslava Kříže a Martina Hyblera.
Vstup na akci je zdarma.