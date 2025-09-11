Letošní devětadvacátá mezinárodní noc pro netopýry začala minulý pátek v devět hodin večer. Bez baterky to nešlo. Celá trasa, dlouhá zhruba dva kilometry, totiž vede lesem.
„Akce se koná na propagaci potřeby ochrany netopýrů. Lidé tu mají možnost seznámit se s nimi zblízka a vidět je jinak, než jsou popisováni v mýtech a pověrách, kterými je naše společnost dost promořená,“ přiblížil hlavní organizátor Daniel Horáček z organizace ČESON.
Návštěvníci jako první narazili na stan, kde dostali na uvítanou perníček ve tvaru netopýra, a o pár metrů dál se pak při přednášce s promítáním diapozitivů seznámili s některými druhy těchto létajících savců. Mohli se tak dozvědět zajímavosti třeba o netopýru Brandtovu, netopýru vousatém nebo netopýru řasnatém.
Největší lákadlo? Živý netopýr
Přímo u jeskyně, která leží na kopci o několik stovek metrů dál, se pak lidé mohli podívat na živé netopýry. „Je skvělé, jak je to připravené pro děti, které se mohou podívat opravdu zblízka. Rodiče určitě nelitují. Každý, kdo sem dnes přišel, chce vidět živého netopýra, je to největší lákadlo,“ myslí si návštěvnice Lenka Rýdlová, která přijela z Varnsdorfu.
Netopýří noc je u Naděje tradiční akcí. „Jsme na naprosto zašitém místě, není tu žádná větší obec. Každý, kdo se sem chce podívat, se musí individuálně dopravit. Každoročně dorazí zhruba sedmdesát až sto padesát lidí,“ popsal Horáček.
V jeskyni a jejím okolí žije osmnáct druhů netopýrů. „Za noc se tu dá chytit zhruba od dvaceti do osmdesáti jedinců, ale to je zlomek toho, co se tu pohybuje,“ nastínil Horáček. Celkově je tam podle něj více než tisíc jedinců. „Je to významné sociální místo, na které se netopýři na podzim slétávají z důvodu páření,“ uzavřel Horáček.
18. srpna 2023