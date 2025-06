Prodejna není víc než příroda, nesouhlasí ochránci se stavbou Normy u Panské skály

Norma žádala Agenturu ochrany přírody a krajiny (AOPK ČR) o výjimku z ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. V místě, kde chce stavět prodejnu potravin, se vyskytují dva ohrožené druhy čmeláka a zlatohlávek tmavý a silně ohrožený slepýš křehký.

„Žadatel nedoložil veřejný zájem, který by převažoval nad veřejným zájmem na jejich ochraně. AOPK ČR proto nepovolila výjimku z jejich základních ochranných podmínek,“ sdělila v pátek mluvčí agentury Karolína Šůlová.

Panská skála, lidově nazývaná Varhany, je nejnavštěvovanějším geologickým útvarem v Čechách, dobře známým i geologům v zahraničí. Jde o vulkanický čedičový útvar, který vyčnívá z náhorní plošiny mezi Kamenickým Šenovem a Práchní.

Z vrcholu skály je výhled na Kamenický Šenov, Českou Kamenici, České Švýcarsko a hřeben Lužických hor. Malebnou scenérii využili v minulosti i filmaři, v pohádce Pyšná princezna, filmu Hodinářský učeň nebo při natáčení francouzského filmu o kouzelníkovi Merlinovi.

Petice proti výstavbě

Proti plánované stavbě prodejny potravin v blízkosti Panské skály vznikla loni v létě petice, kterou tehdy podepsalo přes 2000 lidí. Záměr Normy loni v září ve čtyřtisícovém městě obhajoval na veřejném projednání její zástupce Michal Schwarzkopf.

Argumentoval tím, že na výhled z Panské skály bude mít prodejna malý vliv. Podle něj má standardní prodejna Normy na výšku deset metrů, tato by měla mít méně než osm metrů, a výškově by tak měla být na úrovni okolních rodinných domů.

Oproti standardizovaným prodejnám by měla být i méně barevně výrazná, převládat by měla šedá barva. Nemělo by jít navíc o nejbližší stavbu k Panské skále. Norma by měla být od památky vzdálená 360 metrů, o něco blíže jsou dva rodinné domy.