„Mezistanice bude fungovat velmi jednoduše, protože tam někde v této části musíme mít druhý podpůrný pilíř. Tento typ lanovky umožňuje zastavit na místě a rozjet se dále. To znamená, nemusí tam být žádné jiné zařízení kromě pylonu, který tam fyzicky musí být, a musíme udělat také schodiště a jakousi rampu. To je všechno, co je potřeba,“ vysvětluje náměstek primátora pro architekturu a veřejný prostor Jiří Janďourek.

Předchozí visutá lanová dráha byla bez mezistanice. Její provoz skončil po tragické nehodě v říjnu 2021, kdy při pádu jedné ze dvou kabin po přetržení tažného lana zemřel průvodčí.

Tehdy lanovka patřila Českým drahám, které se rozhodly ji dál neprovozovat a prodaly ji Liberci za 38,6 milionu korun.

Město nyní chystá výstavbu nové lanové dráhy s jiným systémem a prodloužením trasy až ke konečné tramvaje v Horním Hanychově.

Podle Janďourka budou proto chtít od projektanta, aby navrhl i novou dolní stanici a připravil úpravy navazujících přístupových komunikací i rozšíření parkovacího domu u konečné tramvaje. „Bavíme se o jednom patře v kapacitě asi 150 míst na stání,“ nastiňuje.

Ještě loni radnice uváděla, že by provoz nové lanovky chtěla zahájit na začátku roku 2029. Dnes náměstek uvedl, že už se počítá spíše s rokem 2030.

Dříve na vrchol Ještědu k ikonickému hotelu s vysílačem přepravovaly turisty kyvadlově dvě menší kabiny s kapacitou 35 míst.

Nová liberecká lanovka od designérky Anny Marešové, která navrhla i novou dráhu pro pražský Petřín, bude mít jednu velkokapacitní kabinu, takzvanou tramvaj, pro sto lidí zavěšenou na dvou lanech.

Kabina oblých tvarů bude připomínat přistávající UFO, její součástí bude speciální osvětlení ve spodní části.

Podle předběžné ekonomické analýzy z roku 2024 si vybudování lanovky vyžádá 360 až 440 milionů korun. Autoři studie předpokládají, že v prvních letech po zprovoznění by měla lanovka přepravit až půl milionu cestujících ročně. Původní kabinová lanovka dokázala před tragickou nehodou přepravit ročně zhruba čtvrt milionu lidí.