Jednosměrku chce většina místních. Jablonec změnu v Nové Pasířské podpořil

Autor: lav
  11:32
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Přes zimu je ulice jednosměrná, po zbytek roku Novou Pasířskou v Jablonci nad...

Přes zimu je ulice jednosměrná, po zbytek roku Novou Pasířskou v Jablonci nad Nisou smějí řidiči využívat z obou stran. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Přes zimu je ulice jednosměrná, po zbytek roku Novou Pasířskou v Jablonci nad...
Přes zimu je ulice jednosměrná, po zbytek roku Novou Pasířskou v Jablonci nad...
Část obyvatel chce zavést celoroční jednosměrku, aby zde mohli i nadále...
Část obyvatel chce zavést celoroční jednosměrku, aby zde mohli i nadále...
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Pro jednosměrku v jablonecké ulici Nová Pasířská se vyslovila drtivá většina místních. Přes 98 procent respondentů podpořilo v anketě města zavedení trvalého jednosměrného provozu ve směru od Vodní ulice k ulici U Balvanu.

„Město nyní zahájí jednání s příslušnými dotčenými orgány, především s Policií ČR,“ uvedla mluvčí magistrátu Jana Fričová. Současně ujistila, že pokud město získá jejich souhlas, zůstane po konci následujícího zimního období jednosměrný provoz v ulici natrvalo.

Anketa, která měla objasnit spor o dopravním režimu v ulici a rozdělující místní už několik let, probíhala mezi obyvateli domů Nová Pasířská s čísly orientačními sedm až 33.

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Každá z 261 bytových jednotek měla k dispozici hlasovací lístek s unikátním kódem, který umožnil jednorázové hlasování. Svůj hlas mohli místní odevzdat elektronicky prostřednictvím systému Munipolis nebo vyplněním lístku v informačním středisku města.

„Chtěli jsme znát názor lidí, kterých se případná změna dotkne nejvíce. Proto jsme anketu připravili výhradně pro obyvatele ulice Nová Pasířská,“ podotkl Martin Oklamčák z magistrátu, podle nějž má díky vysoké účasti (téměř 82 procent oslovených domácností) i jednoznačnému výsledku Jablonec k dispozici spolehlivý podklad pro další rozhodování.

Fričová zdůrazňuje, že na rozdíl od dřívější petice o dopravní situaci v Nové Pasířské nyní v anketě vyjádřili svůj názor jen obyvatelé této lokality. „Město proto považuje její výsledky za reprezentativní podklad pro další postup,“ ubezpečila.

Obousměrný provoz je pro řidiče problematický

Ulice Nová Pasířská byla dosud vedena přes zimu kvůli sněhu a zimní údržbě jako jednosměrná, po zbytek roku ji řidiči směli využívat z obou stran. Jarní návrat k obousměrnému provozu ale občas působil problémy.

Protijedoucí vozidla se podle Martina Hochmana, autora starší petice, nemohla bezpečně vyhnout, což vedlo k nutnosti couvat, složitě manévrovat a také ke zbytečně konfliktním situacím.

20. dubna 2026
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