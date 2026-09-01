Pásku stříhali v holínkách. Oldřichov obnovil školu, učit pomohou pamětníci

Lada Válková
  17:02aktualizováno  17:02
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Děti z Oldřichova v Hájích na Liberecku nechtěli v okolních školách přijmout, proto se obec rozhodla přestavět budovu úřadu na malotřídní školu s prvním stupněm. Prvňáky zde v úterý kromě ředitelky a starostky přivítali také oldřichovští pamětníci.

„Neměli jsme spádovost a nikdo nám ji nechtěl dát. Neměli jsme kam dát děti z Oldřichova a v sousedské škole měli přeplněno, takže nám do první třídy už řadu let nevzali naše žáky,“ nastínila starostka Jana Šťastná, podle níž nápad na obnovu školy vznikl asi před třemi lety. „Dva roky jsme to realizovali, povolovali, projektovali. Kolaudace proběhla před prázdninami,“ dodala.

Rekonstrukce budovy, která byla v technicky špatném stavu, stála 22 milionů korun. Za nejtěžší považuje starostka byrokracii, která zřízení školy doprovázela. Jako příklad udává situaci, kdy museli mít na lednový zápis ředitele, zároveň ale ještě neměli zrekonstruovanou budovu.

V Oldřichově v Hájích se včera děti znovu vypravily do školy, obec ji otevřela po 46 letech. (1. září 2026)
V Oldřichově v Hájích se včera děti znovu vypravily do školy, obec ji otevřela po 46 letech. (1. září 2026)
V Oldřichově v Hájích se včera děti znovu vypravily do školy, obec ji otevřela po 46 letech. (1. září 2026)
V Oldřichově v Hájích se včera děti znovu vypravily do školy, obec ji otevřela po 46 letech. (1. září 2026)
V Oldřichově v Hájích se včera děti znovu vypravily do školy, obec ji otevřela po 46 letech. (1. září 2026)
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„Takže děláte konkurz na školu, kterou ještě nemáte zapsanou ve školském rejstříku,“ popsala. Nyní je sice všechno zásadní vyřízené, pořád je ale co ladit – ať už je to odvětrávání, výdej obědů či vnitřní předpisy.

První školní den v obci se zhruba 850 obyvateli pro děti začal poněkud netradičně, když u vstupu do školy každý školák dostal do ruky nůžky. Společně pak – někdo v šatech, jiný v holínkách – přestřihli pásku a slavnostně zahájili provoz školy. Dobrovolníci mezitím zasadili na školním prostranství jeřáb. Od stromu si ředitelka Jana Pospíšilová slibuje stín, z jedlých plodů plánuje s dětmi tvořit.

Všech jedenáct žáků (další tři jsou na domácím individuálním vzdělávání) bude vyučovat ředitelka sama, kromě ní se do chodu školy zapojí ještě dvě družinářky a hospodářka. A v neposlední řadě také zmínění pamětníci.

„Máme tu seniory, kteří docházeli do místní školy před těmi 46 lety – už nám pomáhali vytvářet pro prvňáčky dárky k zápisu,“ vyzdvihla Pospíšilová. Pamětníci provázeli první školní den děti, jejich rodiče i další hosty, sdíleli s nimi svoje vzpomínky a v místnosti nazvané Zpátky do minulosti je seznamovali s historií školy v Oldřichově.

S pamětníky počítají i ve výuce

A není to naposledy, kdy do nové školy zavítají. Podle Pospíšilové s nimi počítají i ve výuce. Ocenila by, kdyby si s dětmi povídali o svém životě či dětství. „Chtěla bych, aby na této škole bylo místně zakotvené vzdělávání. Abychom učili děti dívat se na to, kde žijí, i z pohledu minulosti. A s tou pracovat,“ konstatovala.

Dana J. je jednou ze seniorek, která by se ráda do školních aktivit zapojila. Sama v roce 1962 končila docházku v původní budově školy, která se roku 1980 v Oldřichově uzavřela.

„Od roku 1981 chodili místní děti do školy do Mníšku, shodou okolností jsem tam měla dceru, která tam nastoupila do prvního ročníku,“ vzpomínala. Problematické podle ní zpočátku bylo dojíždění. „Byly to malé děti, tak se s nimi muselo jezdit první rok do školy autobusem. Auto neměl tenkrát každý.“

První stupeň v rodinném prostředí. Obec po 45 letech otevřela základní školu

Že žáky v Oldřichově čeká aktivní a na zážitky hojný rok, je patrné již po první hodině strávené ve třídě. Lavice tu nejsou vyrovnané v řadách, ale po skupinách, a ráno děti začaly posezením v kroužku, kdy se seznámily s postavičkami Dubánkem, Fialenkou a Trojlístkem.

Ti je budou doprovázet. Ve škole, která nabízí vzdělávání v programu Začít spolu, kladou důraz na individuální vzdělávání, jsou otevření badatelství i výuce venku. Na vyučování, kde učitel figuruje jako průvodce, jsou vítaní také rodiče.

Výukový program Začít spolu si pochvalují i rodiče sedmileté Kristýny, kteří o něm hodně četli a vedení školy naprosto důvěřují. „V tom, že děti různého věku budou společně, vidím velkou výhodu,“ svěřila Michaela Glancová další z důvodů, proč jinou alternativu pro svou dceru ani nehledali. Nadto děti ve třídě i vyučující znají a školu mají blízko.

V Oldřichově v Hájích obnovili školu.

V Oldřichově v Hájích obnovili školu.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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