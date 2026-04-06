Nová vyhláška v České Lípě zakazuje krmení holubů, jsou přemnožení

Česká Lípa má novou vyhlášku, která kromě jiného zakazuje krmení holubů, protože jsou ve městě přemnožení. Zákaz platí nejen v městské památkové zóně a v zastavěném území největších českolipských sídlišť Lada, Sever a Špičák, ale také na parkovištích u obchodních domů, v parcích a na autobusovém a vlakovém nádraží, řekla ČTK mluvčí českolipské radnice Kristýna Kňákal Brožová. Monitoring ukázal, že ve městě je víc než 600 holubů hlavně v oblasti náměstí T.G.M., sídliště Sever a v okolí Kauflandu.
"Dlouhodobě řešíme podněty občanů, kteří si stěžují na přemnožené holuby. Ti nejenže mohou přenášet nemoci, ale ještě znečišťují veřejný prostor, poškozují fasády domů, památky. Někteří lidé je však přesto cíleně krmí, což nová vyhláška zakazuje. Věříme, že opatření přispěje ke snížení populace holubů a zároveň se i díky ní podaří omezit některé další nežádoucí jevy, které narušují čistotu ve městě," doplnil místostarosta Martin Brož (ANO).
Problémem jsou podle radnice hlavně lidé, kteří holuby krmí cíleně. U obchodních domů je krmí hlavně pečivem, průzkum také ukázal, že na sídlištích jsou místa, kam lidé chodí ptáky denně krmit. To má podle radnice za následek nejen zvýšenou populaci holubů, ale také dochází k přemnožení potkanů, a to i přesto, že město dělá několikrát do roka deratizaci. Bez zákazu krmení se podle Brože nepodaří populaci těchto zvířat snížit. Proto vyhláška zakazuje nejen krmení holubů, ale všech volně žijících zvířat.
Nová obecně závazná vyhláška města k udržování čistoty veřejného prostoru řeší i vylepování nelegální reklamy nebo graffiti. "Vyhláška také říká, že by lidé neměli odhazovat a odkládat odpad mimo nádoby k tomu určené. Zároveň zakazuje nelegální reklamu a poškozování budov takzvanými graffiti. Jsem rád, že se podařilo vyhlášku schválit. Jen mě mrzí, že na věci, které by měly být ve společnosti přirozené, musíme vydávat vyhlášku," dodal místostarosta Jakub Mencl (Živá Lípa).