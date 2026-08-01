Nové přírodní koupaliště v Dolánkách u Turnova dnes vyzkoušely desítky lidí

Nové přírodní koupaliště v Dolánkách u Turnova dnes přišly vyzkoušet desítky lidí, a to i přesto, že se na obloze honily mraky. Biotop vybudovalo za 25 milionů korun město na místě původního koupaliště. Za vstup se neplatí, areál je ale přístupný pouze pěšky, na kole nebo koloběžce, pro parkování je možné využít centrální parkoviště Na Lukách, u kempu v Dolánkách nebo v Alej legií, řekla ČTK mluvčí radnice Marcela Jandová.
Na novém koupališti bylo dnes poměrně rušno, i když proti pátku se mírně ochladilo. V noci přecházela přes Česko studená fronta, která přinesla kromě deště také bouřky. Zatímco v pátek v Turnově teploty překročily 35 stupňů Celsia, dnes zůstaly těsně pod tropickou třicítkou. Podobné počasí by podle aktuální předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) mělo vydržet i v neděli, v dalších dnech teploty opět porostou.
Původní koupaliště v Dolánkách nechalo město kvůli havarijnímu stavu před čtvrt stoletím zasypat, zůstalo jen brouzdaliště pro děti. Nové jezírko má organický tvar s šířkou téměř 40 metrů, na délku kolem 60 metrů a hloubku do 2,5 metru. Má přírodní charakter, proto tam nejsou žádné atrakce ani parkoviště, počítá se jen se stánkem s občerstvením a toaletami. "Toalety a sprchy jsou v provozu, stánek se otevře v průběhu srpna," doplnil Tomáš Špinka z Městské sportovní Turnov, která je provozovatelem.
Podle starosty Tomáše Hockeho (Nezávislý blok) nejde o klasické koupaliště, ale místo k trávení volného času, kde se mohou lidé osvěžit, opláchnout se ve vodě nebo u ní posedět. "Koupání těm odvážným je tady samozřejmě umožněno. Těm, kterým se bude zdát voda příliš zelená, tak mají šanci přelézt do blízké Jizery, do prostoru nad jez, kde se koupe skoro půlka Turnova," řekl. Ti, kdo chtějí krásnou čistou vodu se všemi vychytávkami a atrakcemi, mají podle starosty možnost navštívit koupaliště v Maškově zahradě.
Jezírko je napájené z vrtu, čištění vody bude na zooplanktonu v jezírku, kterému bude pomáhat filtrační zařízení. Jde o živý organismus, kvalita vody tak bude záležet i na návštěvnících. Velmi škodlivé mohou být například opalovací krémy, lidé by se proto před vstupem do vody měli pokaždé důkladně osprchovat, proto jsou v areálu sprchy a převlékárny. Podle Špinky jsou už na pondělí objednané odběry vzorků vody. "Budeme sledovat, co se po tom víkendu stalo s tím biotopem," dodal.