Kratší čekací dobu a přesnější a šetrnější léčbu nádorů očekává Krajská nemocnice v Liberci od nových lineárních urychlovačů, které si koupila i díky dotaci z Národního plánu obnovy. Tři přístroje pro léčbu nádorových onemocnění nahradí v jejím onkologickém centru dva, jež po deseti letech provozu byly poruchové. Včetně desetiletého servisu za ně nemocnice zaplatí zhruba 388 milionů korun, z toho 147,9 milionu pokryje získaná dotace. Aktuálně jde o nejmodernější takové přístroje v republice, řekl dnes novinářům generální ředitel nemocnice Richard Lukáš.
"Jejich vzácná vlastnost je, že daleko přesněji ozařují ložisko, které mají zlikvidovat a nemusí ozařovat nutně tkáň lidského těla, která je zdravá," řekl Lukáš.
Nové lineární urychlovače využívají i metody umělé inteligence (AI). "Jednak k lepšímu zobrazení, čili říkáme tomu zobrazení s vyšším rozlišením, které nám lépe zhodnotí aktuální anatomickou stavbu pacienta a ložiska, která chceme ozářit," řekl novinářům primář radiační onkologie Igor Richter. Podle něj jim umělá inteligence pomůže i při úpravách ozařovacích plánů pro jednotlivé pacienty v průběhu léčby, která trvá i několik týdnů. "Protože dosud obecně to platí tak, že ten plán se naplánuje na začátku léčby a většinou v průběhu šesti, sedmi týdnů nedochází k jeho změně, dokud to není vysloveně nutné. Dělalo se to hrozně pracně a tento systém, využití nových technologií, by to měl dokázat měnit v průběhu terapie," dodal Richter.
V republice je liberecká nemocnice zatím jediná, která tento typ lineárních urychlovačů má. Dodala je firma Electa. "Mají stereotaktický stůl, který umožňuje ozařovat přesněji, naklápět a pozicovat pacienta líp než předtím. Mají nové přídavné kamery, které snímají povrch pacienta, pomocí kterých také nastavujete přesnost léčby," popsala jejich přednosti ředitelka firmy Soňa Baranková.
I podle Richtera jim přídavné kamery pomáhají zajistit přesné nastavení pacienta. "Nemocný se v průběhu radioterapie může leknout, může kýchnout nebo může udělat nějaký neočekávaný pohyb. A když zjistíme, že jeho aktuální anatomicky povrch se liší od toho, kde to záření je plánované, tak se ty paprsky vypnou, abychom zbytečně neozařovali jiná místa, než bychom chtěli," dodal.
Všechny tři přístroje už liberecká nemocnice dostala. V provozu je zatím jeden, spuštění dalších dvou se připravuje. "Předpokládáme, že plná funkce všech tří strojů by měla být až na konci června," řekl generální ředitel.
Komplexní onkologické centrum v Liberci je jediným pracovištěm v Libereckém kraji, které provádí radioterapii. Léčí se v něm lidé nejen z celého kraje, ale také ze sousedního Mladoboleslavska nebo Šluknovského výběžku. Navýšení počtu přístrojů ze dvou na tří umožní navýšení počtu pacientů, pro něž je tato léčba vhodná. "My ročně ozáříme 950 až 1000 nemocných, takže bychom chtěli být na čísle kolem 1300," dodal primář.