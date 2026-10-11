V Jablonci nad Nisou, který je druhým největším městem v Libereckém kraji, budou zřejmě koaliční jednání složitá, do zastupitelstva se dostalo sedm subjektů a možností je mnoho. O koalici vyjednává ANO, které volby vyhrálo a obhájilo devět mandátů, druzí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) by rádi pokračovali v koalici, která poslední čtyři roky město vedla, byť s nějakými změnami, zjistila ČTK.
Poslední čtyři roky vládla v Jablonci koalice, kterou sestavila ODS, i když v roce 2022 skončila až druhá za ANO. S SPD skončilo ANO v opozici. Občanští demokraté se tehdy spojili s Piráty, uskupením Společně pro Jablonec a SLK. Koalice měla těsnou většinu 16 mandátů ze 30 v zastupitelstvu, přesto vydržela celé čtyři roky. V čele města stál Miloš Vele z ODS. Stejná koalice by teď dala dohromady o mandát víc - měla by 17 zastupitelů. Většina subjektů sice o mandát přišla, SLK ale mají sedm zastupitelů, o čtyři víc, a byli by v uskupení nejsilnější stranou.
Koalici by případně mohl doplnit i nováček v zastupitelstvu - Spolu se Sportovci za Živý Jablonec, v němž se spojila TOP 09 s Unií pro sport a zdraví a nezávislými kandidáty. Uskupení má dva mandáty. "Jednání o případných koalicích stále pokračují, pro nás je klíčové, abychom mohli prosadit změny, s tím jsme šli do voleb," řekl dnes ČTK lídr uskupení Petr Mikula.
Podle krajského předsedy ODS a bývalého jabloneckého primátora Petra Beitla vede strana jednání o koalici se všemi subjekty v zastupitelstvu. "Každá varianta má svoje plusy a minusy," poznamenal. Pouhé čtyři mandáty pro ODS považuje Beitl za neúspěch. "Musím říct, že mě ty výsledky dost překvapily. Když si člověk představí, co se v tom městě ty čtyři roky dělo, tak to, jak to ohodnotili voliči, je pro mě záhadou," dodal.
Jablonec nad Nisou je s 46.200 obyvateli druhým největším městem v kraji. Komunální volby tam podruhé vyhrálo hnutí ANO, získalo 26,93 procenta hlasů a obhájilo devět mandátů, druzí skončili SLK se sedmi mandáty. Třetí ODS bude mít podle údajů z www.volby.cz, čtyři zastupitele. Společně pro Jablonec má tři mandáty, tři zastupitele budou mít také Piráti. Dva zastupitele bude mít SPD stejně jako Spolu se Sportovci. Volit přišlo 38,55 procenta voličů.
Výsledky komunálních voleb:
Strana Procenta Hlasy Mandáty
ANO 26,93 98.039 9
Starostové pro Liberecký kraj 21,56 78.478 7
ODS 14,52 52.851 4
Společně pro Jablonec 10,43 37.984 3
Piráti 9,95 36.234 3
SPD 6,93 25.224 2
Spolu se Sportovci 6,35 23.125 2
Správná cesta (Přísaha) 3,34 12.142 0
Zdroj: www.volby.cz