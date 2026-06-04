Novinkou libereckého Naivního divadla je hra o takzvaných Rukopisech

Případem falšování takzvaných Rukopisů, královédvorského a zelenohorského, se zabývá nová loutková hra Naivního divadla v Liberci. V premiéře ji uvede v sobotu. Inscenace nazvaná Kterak měl Masaryk zase jednou pravdu je primárně určena dětem od 12 let. V tiskové zprávě o tom za divadlo informovala Jana Pittnerová. Příběh o odhalení falza skupinou vědců kolem pozdějšího československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka je autorskou inscenací.
Hru podle vlastního textu připravil pro liberecké loutkoherce Jakub Vašíček, umělecký vedoucí Divadla Drak z Hradce Králové. "Naše inscenace zasazuje aktuální téma boje proti fake news do kontextu z české historie. V době, kdy je třeba každou informaci, která se dostane do éteru, přísně ověřit a zvážit její relevanci na lékárnických vahách, klade důraz na roli kritického myšlení a nutnost podrobování 'reality' kolem nás až nelítostnému zkoumání," uvedl autor a režisér inscenace Vašíček.
Rukopisy královédvorský a zelenohorský (RKZ) "objevené" v roce 1817 jsou podle většiny historiků obratně zhotovené padělky z počátku 19. století, které měly podpořit sebevědomí českého národa. Rukopis královédvorský obsahuje na 12 listech a dvou proužcích starých pergamenů 14 básní údajně ze 13. století. Rukopis zelenohorský údajně z desátého století obsahuje dva pergamenové dvojlisty s básněmi Sněmy a Libušin soud.
Loutky pro liberecké představení vytvořil scénograf Kamil Bělohlávek podle skutečných osobností z doby národního obrození. "Vycházeli jsme z dochovaných portrétů a fotografií, například barvu vlasů jsem dohledával v dobových záznamech. Všechny hlavy loutek jsem vytvořil ve 3D programu a následně je posílal našemu řezbáři, který drží krok s dnešní dobou – má CNC obráběcí stroj, na němž byly hlavy vyrobeny. Je to zajímavá a pro nás nová technologie, která se v tomto případě dokonale osvědčila," dodal Bělohlávek.
V inscenaci se představí celý soubor libereckého Naivního divadla, autorem hudby je skladatel a dirigent Daniel Čámský.