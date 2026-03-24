Novinky.cz: U Višňové na Liberecku našli kostru neznámého člověka

Kosterní pozůstatky člověka objevili v sobotu v oblasti Višňové na Frýdlantsku. Zatím není známa jeho totožnost, ani příčina smrti. Místní spekulují o tom, že by mohlo jít o pohřešovaného, který zmizel loni v červenci. Nálezem se nyní zabývají liberečtí kriminalisté, nařídili soudní pitvu, která by měla pomoci odhalit příčiny smrti, uvedly dnes Novinky.cz.
"Zároveň je potřeba zjistit totožnost nalezené osoby," uvedl mluvčí policie Vojtěch Robovský. Výsledky expertiz určí, zda se na smrti dotyčného nemohl podílet někdo další, či jestli zemřel přirozenou smrtí nebo z jiných důvodů. Zatím také není jasné, o koho jde. "Netroufám si odhadnout, jak dlouho bude trvat provedení posudků, ale s ohledem na skutečnosti, které je třeba objasnit, to zabere delší dobu," dodal Robovský.
Lidé na Frýdlantsku se domnívají, že by pozůstatky mohly patřit muži, který se v oblasti ztratil loni na začátku prázdnin. Odešel 4. července navečer z Černous, ale do místa svého bydliště už nedorazil. Muže hledaly stovky policistů, záchranářů i hasičů, semkli se také dobrovolníci a opakovaně propátrávali oblasti Frýdlantska, a to několik měsíců od chvíle, kdy zmizel. Pátrání bylo tehdy neúspěšné.