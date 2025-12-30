Novoroční koncert na hradě Valdštejn

Oblíbený sbor z Hradce Králové přiveze výběr z vánočních písní a koled a především pozitivní energii.
Koncert začíná v sobotu od 14 hodin, hrad bude otevřený od 12 do 16 hodin.
Vstupné je 100 korun (včetně prohlídky vánoční výzdoby).
Poslední dny před Vánocemi se Staroměstské náměstí opět proměnily v těžko průchozí moře lidí. Turisté i Pražané zaplnili prostor kolem vánočního stromu, orloje i přilehlých ulic, zatímco sociální...
Na Štědrý večer v 19:00 uvede ČT1 tradiční novou pohádku Záhada strašidelného zámku. Hlavní ženskou roli princezny Elvíry v ní ztvárnila Sofie Anna Švehlíková, která se tak stává „princeznou...
V minulém vyprávění jsme se zmínili o historických záběrech tramvají na Václavském náměstí ve filmu Prodloužený čas. Tentokrát jsme v „pohádce“ z Prahy objevili známou tvář.
Štědrý den patří k nejvýznamnějším svátkům v roce a otevírací dobu obchodů o tomto dni reguluje zákon. Velké prodejny nad 200 metrů čtverečních smějí mít 24. prosince otevřeno pouze 12 hodin. Řada...
Necháváte rádi nákupy na poslední chvíli? Vánoce 2025 začínají Štědrým dnem ve středu, kdy bude také nejzazší možnost nákupu v supermarketech a velkých obchodech. Kde a jak bude otevřeno a jak je to...
Nález mrtvého muže v kolejišti ochromil v úterý ráno provoz vlaků v Praze z hlavního nádraží směrem na Smíchov a do Vršovic. Mrtvým je mladý cizinec. Provoz byl po 8. hodině částečně obnoven....
Vozovky ve Zlínském kraji dnes ráno namrzají, při jízdě je proto namístě opatrnost. Po nočním sněžení zůstávají na některých silnicích v regionu, především na...
Silničáři kvůli nepříznivému počasí prodloužili do 09:00 uzavírku úseku silnice I/10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska pro nákladní vozy nad 3,5 tuny....
Tradičním novoročním oslavám na Velkém náměstí v Hradci Králové bude místo ohňostroje vévodit multimediální show Drawman. Město tak naváže na předchozí dva ročníky, kdy namísto rachejtlí a světlic...
V Pardubickém kraji v noci na dnešek nasněžilo. Silnice od středních poloh místy pokrývá nový sníh a někde jsou sněhové přeháňky. Na komunikacích také...
Novoroční režim v pražské hromadné dopravě přinese posílení spojů, delší provoz metra i kratší intervaly nočních linek. Od Nového roku pak přijde útlum a delší intervaly.
Základní umělecká školy Evy Randové v Ústí nad Labem příští rok oslaví své 100. výročí. Chystá proto ples a besedu s operní pěvkyní, po níž je pojmenovaná....
Šňůra vánočních akcí na hradě Valdštejn vyvrcholí novoročním koncertem Hradeckého komorního tucteta.
Nikdy nekončící únava, nulová motivace, nechuť k práci i k sobě samému. Vyhoření? Možná. Nebo také deprese. Ačkoliv projevy mohou mít podobné, je mezi nimi rozdíl. Víte, v čem jsou si oba stavy...
Ceny pro příští rok jsou na jižní Moravě víceméně stabilní. Zdražení vody je mírné, teplo naopak ve většině měst v kraji zlevní. Poplatky za psy i za odpad zůstávají stejné.
Vánoční úklid se sám neudělá, to víme všechny. Zároveň ale nemusí být zdlouhavým utrpením. Stačí pár šikovných tipů, trocha plánování a moderní...
V Havlíčkově Brodě mohlo vzniknout další nové sídliště. Budovat ho chtěla společnost vlastnící příslušné pozemky na konci Strojírenské ulice poblíž průmyslových areálů známých jako Plastimat a Zetor....
Zejména za vodu a za energie si v příštím roce připlatí obyvatelé Moravskoslezského kraje. Ceny služeb poskytovaných městy však zůstanou ve valné většině případů na stejné výši jako letos, k čemuž...