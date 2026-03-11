Liberecký soud nyní musí vyjasnit rozpory mezi znaleckými posudky. Rozhodnutí nejvyšší instance je dočasně zpřístupněné na úřední desce.
„V případech, kde jde o lidský život a možné pochybení při poskytování zdravotní péče, musí být dokazování mimořádně pečlivé a transparentní,“ uvedla mluvčí NS Gabriela Tomíčková.
Císařský řez provedli v porodnici pozdě
Událost se odehrála v roce 2021. Zdravotníci provedli císařský řez, avšak podle žaloby příliš pozdě. Novorozenec zemřel po převozu do ústecké nemocnice.
Rodiče se domáhají omluvy a odškodnění přes deset milionů korun. Tvrdí, že jejich syn zemřel v důsledku pochybení zdravotnického personálu při vyhodnocování kardiotokografických záznamů (CTG) a kvůli opožděnému rozhodnutí o císařském řezu.
Podle jabloneckého okresního soudu nemocnice nepostupovala lege artis, tedy v souladu s odbornými pravidly a poznatky lékařské vědy. Kdyby zdravotníci vyhodnotili CTG záznamy správně, mohlo dítě přežít.
Názory na případ byly mezi znalci různé
Odvolací řízení přineslo obrat. Liberecká pobočka Krajského soudu v Ústí nad Labem žalobu zamítla s tím, že zdravotníci postupovali správně a že patologické změny bylo možné rozpoznat až krátce před provedením zákroku.
NS nyní zdůraznil, že v takto závažné věci nelze změnit skutkové závěry bez zopakování klíčových důkazů – zejména výslechů znalců, jejichž interpretace stejného záznamu se různila.
Odvolací soud se podle NS s rozpory nevypořádal a rovnou objednal revizní posudek. Takový postup je podle NS v rozporu s principy spravedlivého procesu.
Pokud existují rozpory mezi znaleckými posudky, soudy by měly vyslechnout a konfrontovat znalce, a rozdíly tak pokud možno vyjasnit. Teprve poté lze přistoupit k reviznímu posudku a na jeho základě přijmout konečný závěr.
V jabloneckém případě by se měl výslech podle NS odehrát ideálně za přítomnosti revizního znalce.
„Revizní znalec na základě takto doplněných podkladů vyhotoví dodatek revizního znaleckého posudku, v němž zodpoví otázku, zda na svých závěrech setrvává, vysvětlí a odstraní rozpory jednotlivých posudků ohledně hodnocení, kdy údaje z CTG začaly vykazovat patologické hodnoty,“ stojí v rozsudku.