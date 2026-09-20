Novou sochou na nároží radnice v Liberci je Támar, připomíná palmový kmen

Novou sochou na nároží radnice v Liberci je Támar. Na výšku má 5,5 metru a připomíná palmový kmen. Jejím autorem je uznávaný český sochař Čestmír Suška. Socha bude osvětlená a bude zevnitř svítit, řekla dnes ČTK Jitka Mrázková, která má v Liberci instalaci soch u radnice na starost.
"Moc se na to těším, protože v Liberci je od podzimu docela ponuro, takže myslím, že to bude další světelná zajímavost před libereckou radnicí," dodala Mrázková.
Sochu Liberec slavnostně odhalí v pondělí večer, už dnes dopoledne ji ale mohli při její instalaci vidět lidé, kteří okolo procházeli. "Je to ocelová roura, která dosloužila svému účelu a já jsem se jí zmocnil a přemýšlel, co z ní udělám. A rozhodl jsem se, že udělám něco, co bude připomínat biblickou postavu Támar z příběhu Genesis 38. A tamar hebrejsky znamená palma, takže ta roura připomíná palmový kmen," popsal své dílo ČTK Suška.
Pro Támar jde o druhé místo, kde ji Suška vystavuje. Na jaře byla součástí festivalu světla Blik Blik v Plzni. V Liberci zůstane zhruba rok, což je obvyklá doba pro díla vystavená u radnice. Umělecké výtvory různých autorů se na nároží v tomto intervalu střídají od roku 2005. "Čestmír Suška je ze skupiny Tvrdohlaví a je to jeden z posledních Tvrdohlavých, který ještě neměl před libereckou radnicí sochu. Asi jste zaregistrovali sochy Jaroslava Róny, Jiřího Davida a naposledy to byl František Skála a jeho Vulpes. Tak jsem ráda, že se konečně podařilo, aby měl i Čestmír Suška tady sochu," dodala Mrázková.
Čtyřiasedmdesátiletý Suška se v sochařské práci původně zaměřoval na keramiku, později přešel ke dřevu a ocelovým objektům se začal věnovat po americké stáži ve Vermontu v roce 2005. Známý je přetvářením velkoobjemových ocelových předmětů, jako jsou cisterny, v umělecká díla. Mimo jiné je autorem několika rozhleden v Praze, jedna je v tamní botanické zahradě, další je Šiška v parku Ladronka a má i Pletenou na dvoře Karlínských kasáren.
Jedno své dílo měl Suška v posledních třech letech i v Liberci, před Galerií Lázně byla jeho socha nazvaná pomník Vladimíra Boudníka. "Asi před dvěma týdny jsme ji vyměnili za jinou. Teď je tam skulptura, která se jmenuje Roura naruby. A ten pomník cestoval do Prahy, kde ho budeme v brzké době odhalovat už na jeho konečném umístění," uvedl Suška. Od listopadu bude mít v liberecké Galerii Lázně i výstavu. "Bude to výstava mých kreseb a prací na papíře, tisků za celý můj život. Takto to bude vystaveno poprvé," dodal.