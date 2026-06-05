Nový biotop v Dolánkách u Turnova už se plní vodou, zatím zůstává zavřený

Nové místo k rekreaci přibude brzy v Dolánkách u Turnova, na místě bývalého koupaliště u Jizery dokončují stavbaři biotop. Přírodní nádrž už se plní vodou, ještě do konce června zůstane ale areál zavřený. Finišují stavební práce, nové místo pro přírodní rekreaci ale ještě potřebuje čas především pro růst zeleně, kromě osetí trávy se postupně osazují vodní rostliny, uvedla na webu mluvčí radnice Marcela Jandová.
Původní přírodní koupaliště v Dolánkách nechalo město kvůli havarijnímu stavu před čtvrt stoletím zasypat, zůstalo jen brouzdaliště pro děti. Na vybudování biotopu se pracuje od loňského října. Nová přírodní nádrž má organický tvar s délkou 42 metrů a šířkou 37 metrů. Má přírodní charakter, proto tam nebudou žádné atrakce ani parkoviště, počítá se jen se stánkem s občerstvením a toaletami. V okolí jezírka se už dokončují dlažby, hotová je většina mlatových stezek, osazeny už byly i čisticí technologie.
Zhotovitel podle Jandové požádal o prodloužení dokončovacích prací o 14 dní. "Důvodem jsou změny vyvolané v průběhu stavby, mimo jiné se jedná o změny nosné konstrukce lávky a mol na ocelovou pozinkovanou, která se uskutečnila především pro zvýšení odolnosti. Šlo rovněž o doplnění osvětlení areálu a venkovních sprch. Ty přibydou u převlékáren, které už jsou instalovány," uvedla mluvčí. Stavební práce podle ní pokračují také na objektu občerstvení se sociálním zařízením, dokončit je třeba vnitřní prostory.
Obnovením přírodního koupaliště v Dolánkách, byť v jiné podobě, reagovalo podle starosty Tomáše Hockeho (Nezávislý blok) město na poptávku lidí. Biotop bude v Turnově alternativou k venkovnímu koupališti Maškova zahrada, které patří k nejmodernějším v Libereckém kraji. Jsou v něm i skluzavka, tobogan a plavecké dráhy, v areálu jsou také dětské hřiště, in-line dráha, skatepark a pumptrack. Koupaliště slouží od roku 2016, za sezonu ho navštíví od 24.000 do 69.000 lidí.