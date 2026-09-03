Kronika sklářského umění pod jednou střechou. Nový Bor získal významnou sbírku

Skleněná kolekce z IGS pochází z let 1982 až 2003 a podíleli se na ní významní sklářští autoři z celého světa. Původním vlastníkem sbírky byla novoborská společnost Crystalex, která sympozia dříve také pořádala. Po jejím krachu v roce 2008 ji odkoupila Nadace Josefa Viewegha Sklářská huť František. Vloni se Libereckému kraji podařilo sbírku získat zpět, a to za více než dvacet milionů korun.
„Sklářství je jedním z nejvýznamnějších symbolů našeho regionu a Kolekce IGS představuje mimořádnou hodnotu nejen pro Liberecký kraj, ale i pro celé české kulturní dědictví,“ vyzdvihl hejtman Libereckého kraje Martin Půta a dodal, že díky přesunu do Nového Boru bude sbírka dostupná odborníkům i veřejnosti a zůstane zachována pro další generace.
Uměleckých děl, která dokumentují vývoj současného studiového skla i mimořádnou úroveň českého řemesla, je přes 1 500. Jejich hodnota přesahuje dvacet a půl milionu korun. Kolekce byla převezena do Sklářského muzea za pomoci Nadace Josefa Viewegha i Libereckého kraje. Pracovníci v muzeu se starají o její odbornou evidenci, dokumentaci a postupné zpracování.
„Kolekce IGS není jen souborem krásných skleněných objektů. Je kronikou světového sklářského umění a zároveň dokladem mimořádného významu Nového Boru na světové sklářské mapě. Proto jsme od začátku usilovali o to, aby byla odborně spravována právě tam, kde vznikala,“ přiblížila důvod přemístění kolekce krajská náměstkyně pro kulturu a cestovní ruch Květa Vinklátová.
Novoborské Sklářské muzeum navíc už teď vystavuje díla, která vznikla od roku 2009. „Společně vytvoří ucelený příběh IGS,“ dodala Vinklátová.
Splnění dlouholetého přání
Kraj uzavřel s Novým Borem smlouvu o výpůjčce s tím, že do dvou let bude sbírka na město bezúplatně převedena. Sklářské muzeum bylo zároveň vyhodnocené jako nejvhodnější instituce díky odbornému zázemí.
„Pro naše muzeum je získání této sbírky splnění dlouholetého přání. Poprvé máme možnost představit návštěvníkům ucelený příběh Mezinárodních sklářských sympozií od jejich začátků až po současnost,“ nastínila ředitelka novoborského muzea Petra Ajšmanová.
Jde o soubor skla světového významu, který by měl posílit postavení Nového Boru jako centra českého sklářství.
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IGS patří přes čtyřicet let mezi nejvýznamnější světová setkání sklářských výtvarníků a pravidelně se koná právě v Novém Boru, který je se sklem spojený po generace. Za dobu existence sympozia se ho zúčastnilo přes 500 umělců z desítek zemí světa. Město je pořadatelem IGS od roku 2009.
„IGS patří k tomu nejcennějšímu, co naše město světu dalo. Podařilo se zachránit mimořádnou kolekci a vytvořit podmínky pro to, aby našla svůj trvalý domov právě tam, kde vznikala. Je to důležitý krok pro zachování našeho kulturního dědictví i pro další rozvoj Sklářského muzea,“ těší starostu Nového Boru Jaromíra Dvořáka.