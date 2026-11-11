Hejtmana Půtu nahradí jeho exnáměstek Sviták, opustí kvůli tomu Sněmovnu

V tajné volbě ze tří nominovaných kandidátů vybral klub Starostů pro Liberecký kraj (SLK) jednoho. Tím je Jan Sviták, exnáměstek hejtmana pro resort dopravy v letech 2019 až 2025 a od loňského roku také poslanec. Když bude zvolen hejtmanem, z Poslanecké sněmovny odejde.
„Rád bych poděkoval všem kolegyním a kolegům ze zastupitelského klubu SLK, vážím si jejich důvěry a těším se na práci, která je před námi. S výkonem pozice hejtmana Libereckého kraje souvisí i můj budoucí odchod z Poslanecké sněmovny, neboť dlouhodobě zastávám postoj, že kumulovat funkce, zvlášť v pozici hejtmana, není možné,“ řekl Sviták.
V závěru týdne čeká SLK koaliční jednání s partnerem SPOLU, kde budou probírat všechny důsledky rozhodnutí klubu SLK i další organizační kroky.
„V Radě Libereckého kraje dojde k výměně na pozici hejtmana, ostatní radní ve svých funkcích zůstávají. Stabilita v Radě kraje je oporou i novému hejtmanovi,“ konstatovala předsedkyně zastupitelského klubu SLK Markéta Červinková.
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Podle koaličního partnera SPOLU pro Liberecký kraj nejde jen o jméno nového hejtmana.
„Chceme si nejprve vyslechnout představu nominanta na hejtmana o dalším směřování kraje, jeho prioritách a fungování krajské koalice,“ uvedl Edvard Kožušník (ODS).
„Jsem rád, že konečně známe jméno kandidáta na nového hejtmana. Jan Sviták je pro nás přijatelným partnerem k jednání. Fungování Libereckého kraje dobře zná. Budeme se s ním ale určitě bavit o tom, jak si představuje naplňování našich programových priorit v příštích dvou letech,“ doplnil Jiří Klápště (TOP09).
Kdo místo Svitáka
Debaty o tom, kdo by nahradil Jan Svitáka v Poslanecké sněmovně, jsou podle předsedkyně zastupitelského klubu SLK Markéty Červinkové teprve na pořadu dne. „Je to náhlá situace. Náhradníci, kteří jsou v pořadí, také musejí zvážit, co nastalo. Takže to ještě není dořešené, teprve nás to čeká. Jednali jsme jako klub včera večer, takže budeme ještě potřebovat čas.“
Současně odkázala na dodatek koaliční smlouvy, který pojednává o kumulaci funkcí. „Budoucí hejtman, na kterého je nominovaný Honza Sviták, nemůže dlouhodobě kumulovat funkce. V dodatku máme popsáno, že je třeba se kumulace zbavit.“
O tom, že v případě zvolení senátorem skončí na pozici hejtmana, informoval Martin Půta před říjnovými volbami. „Dělat dobře hejtmana a senátora není možné. Proto, jak jsem slíbil, k 31. prosinci 2026 na funkci hejtmana rezignuji.“