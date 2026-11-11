Hejtmana Půtu nahradí jeho exnáměstek Sviták, opustí kvůli tomu Sněmovnu

Autor: lav
  10:02aktualizováno  13:02
Sledovat Metro na Googlu
Volební štáb Starostů v Kulturním centru 101010 ve Vratislavicích nad Nisou....

Volební štáb Starostů v Kulturním centru 101010 ve Vratislavicích nad Nisou. Snímku lídr kandidátky v Libereckém kraji Jan Sviták. (4. října 2025) | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Jan Sviták by ve Sněmovně rád využil i své celoživotní zkušenosti z oblasti...
Volební štáb Starostů v Kulturním centru 101010 ve Vratislavicích nad Nisou....
Zpočátku vyrovnaný souboj o senátorské křeslo v obvodu Česká Lípa vyhrál...
Zpočátku vyrovnaný souboj o senátorské křeslo v obvodu Česká Lípa vyhrál...
13 fotografií
Nového hejtmana budou zastupitelé Libereckého kraje volit v polovině prosince, Starostové pro Liberecký kraj nominovali na vedoucí post Jana Svitáka, bývalého krajského náměstka a nynějšího poslance. Po čtrnácti letech skončí ve vedení kraje Martin Půta, který se nově stal také senátorem a starostou příhraničního Hrádku nad Nisou.

V tajné volbě ze tří nominovaných kandidátů vybral klub Starostů pro Liberecký kraj (SLK) jednoho. Tím je Jan Sviták, exnáměstek hejtmana pro resort dopravy v letech 2019 až 2025 a od loňského roku také poslanec. Když bude zvolen hejtmanem, z Poslanecké sněmovny odejde.

Volební štáb Starostů v Kulturním centru 101010 ve Vratislavicích nad Nisou. Snímku lídr kandidátky v Libereckém kraji Jan Sviták. (4. října 2025)
Jan Sviták by ve Sněmovně rád využil i své celoživotní zkušenosti z oblasti dopravy.
Volební štáb Starostů v Kulturním centru 101010 ve Vratislavicích nad Nisou. Zleva hejtman Libereckého kraje Martin Půta, senátor Michael Canov a lídr kandidátky Jan Sviták. (4. října 2025)
Zpočátku vyrovnaný souboj o senátorské křeslo v obvodu Česká Lípa vyhrál hejtman Martin Půta. Starostku České Lípy Jitku Volfovou v polovině sečtených okrsků nechal za sebou. (17. října 2026)
13 fotografií

„Rád bych poděkoval všem kolegyním a kolegům ze zastupitelského klubu SLK, vážím si jejich důvěry a těším se na práci, která je před námi. S výkonem pozice hejtmana Libereckého kraje souvisí i můj budoucí odchod z Poslanecké sněmovny, neboť dlouhodobě zastávám postoj, že kumulovat funkce, zvlášť v pozici hejtmana, není možné,“ řekl Sviták.

V závěru týdne čeká SLK koaliční jednání s partnerem SPOLU, kde budou probírat všechny důsledky rozhodnutí klubu SLK i další organizační kroky.

„V Radě Libereckého kraje dojde k výměně na pozici hejtmana, ostatní radní ve svých funkcích zůstávají. Stabilita v Radě kraje je oporou i novému hejtmanovi,“ konstatovala předsedkyně zastupitelského klubu SLK Markéta Červinková.

Výsledky senátních voleb: Půta je novým senátorem pro Českolipsko, na kraji skončí

Podle koaličního partnera SPOLU pro Liberecký kraj nejde jen o jméno nového hejtmana.

„Chceme si nejprve vyslechnout představu nominanta na hejtmana o dalším směřování kraje, jeho prioritách a fungování krajské koalice,“ uvedl Edvard Kožušník (ODS).

„Jsem rád, že konečně známe jméno kandidáta na nového hejtmana. Jan Sviták je pro nás přijatelným partnerem k jednání. Fungování Libereckého kraje dobře zná. Budeme se s ním ale určitě bavit o tom, jak si představuje naplňování našich programových priorit v příštích dvou letech,“ doplnil Jiří Klápště (TOP09).

Kdo místo Svitáka

Debaty o tom, kdo by nahradil Jan Svitáka v Poslanecké sněmovně, jsou podle předsedkyně zastupitelského klubu SLK Markéty Červinkové teprve na pořadu dne. „Je to náhlá situace. Náhradníci, kteří jsou v pořadí, také musejí zvážit, co nastalo. Takže to ještě není dořešené, teprve nás to čeká. Jednali jsme jako klub včera večer, takže budeme ještě potřebovat čas.“

Současně odkázala na dodatek koaliční smlouvy, který pojednává o kumulaci funkcí. „Budoucí hejtman, na kterého je nominovaný Honza Sviták, nemůže dlouhodobě kumulovat funkce. V dodatku máme popsáno, že je třeba se kumulace zbavit.“

O tom, že v případě zvolení senátorem skončí na pozici hejtmana, informoval Martin Půta před říjnovými volbami. „Dělat dobře hejtmana a senátora není možné. Proto, jak jsem slíbil, k 31. prosinci 2026 na funkci hejtmana rezignuji.“

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2026 může překvapit. Kam lze vyrazit na nákupy?

Prodejna o rozloze 295 m2 byla vybavena regály, chladničkami, pekárnou,...

Listopadový státní svátek letos připadne na úterý. Jak bude na Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva otevřeno v obchodech? Kdo plánuje vyrazit na nákupy, nemusí se bát. Na...

Potkani v Praze nemají klid. Deratizátory doplňují nečekaní spojenci

Potkanů tu žije spousta. Tomuto prý říkají Prašivka.

Potkani v pražských stokách letos neměli zrovna klidný rok. Pražské vodovody a kanalizace (PVK) dokončily pravidelnou celoplošnou deratizaci, při které ošetřily 13,5 tisíce kanalizačních vstupů a...

MAPA: Klíčovou křižovatku v Praze 4 čeká uzavírka. Kvůli metru D se bude objíždět

Tudy se bude objíždět křižovatka ulic Zálesí a Vídeňská. (Foceno 6. listopadu...

Výstavba nové trasy metra D významně ovlivní provoz na jedné z klíčových křižovatek v Praze. Práce na stanici Nemocnice Krč přinesou výrazné zásahy do dopravy, úpravy jízdních pruhů i provizorní...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha zažije první Pyžamovou jízdu metrem. Cestující vyrazí v nočním úboru až do Motola

Pražské metro tentokrát oblékne noční úbor. První Pyžamová jízda upozorní na...

Vyrazit ráno do pražského metra v pyžamu? Za normálních okolností by člověk nejspíš sklidil pár udivených pohledů a kdekdo by si možná pomyslel, že se dotyčný zbláznil. Anebo že to po ránu přehnal s...

Zvonice, odkud estébáci sledovali ambasády, skrývá nečekané příběhy

Pozorovatelna StB. Zájem o práci zde nebyl velký, rádi si tak přivydělali...

Pozorovací stanoviště Státní bezpečnosti z doby totality se v Praze staly po 17. listopadu 1989 mediálním hitem. Lidé se dozvěděli, odkud na ně pracovníci smutně proslulé bezpečnostní složky...

iDNES: Chování vychovatelek ze Žatce k dětem soud předal k projednání přestupku

ilustrační snímek

Soud v Lounech v případu trojice vychovatelek ze žateckých jeslí dospěl k závěru, že se sice k dětem chovaly nevhodně, nicméně nešlo o závažné prohřešky....

11. listopadu 2026  20:04,  aktualizováno  20:04

Koaliční smlouva ve Zlíně je podepsaná. Uvolněných radních bude šest

Podpis koaliční smlouvy ve Zlíně. Zleva Jiří Jaroš (Zlín srdcem a Piráti),...

Koaliční smlouvu ve Zlíně dnes večer podepsali zástupci hnutí STAN, Zlín 21 a trojbloku, který tvoří ODS, Společně pro Zlín a Zlín Srdcem s Piráty. Koalice má v zastupitelstvu s 41 členy 29 křesel....

11. listopadu 2026  20:42,  aktualizováno  21:19

Krajský soud odmítl zpochybnění voleb ve Františkových Lázních

ilustrační snímek

Krajský soud v Plzni zamítl obě stížnosti na volby ve Františkových Lázních. Obě podala volební strana Františkovy Lázně - Sdružení místních a jedna se týkala...

11. listopadu 2026  19:42,  aktualizováno  19:42

Ve Znojmě pokračuje dosavadní koalice, starostou bude dál Koudela z ODS

ilustrační snímek

Spolupráci pro následující čtyři roky na znojemské radnici dnes podpisem koaliční smlouvy stvrdilo vítězné volební uskupení Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) s...

11. listopadu 2026  19:36,  aktualizováno  19:36

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zastupitelé Mikulova na Břeclavsku zvolili za starostu Vojtěcha Jedličku

ilustrační snímek

Starostou Mikulova na Břeclavsku se dnes stal Vojtěch Jedlička (Pro Mikulov). Střídá Jitku Sobotkovou (ANO), která se do zastupitelstva letos nedostala. Pro...

11. listopadu 2026  19:10,  aktualizováno  19:10

Kraslice povede Jan Kuzebauch, město má dva neuvolněné místostarosty

ilustrační snímek

Starostou Kraslic na Sokolovsku bude Jan Kuzebauch (Společně pro změnu). Rozhodli o tom dnes na ustavujícím zasedání zastupitelé Kraslic. Město bude mít dva...

11. listopadu 2026  19:02,  aktualizováno  19:02

Na D8 před Německem se srazil autobus se dvěma náklaďáky, šest zraněných

Dopravní nehoda několika vozidel na silnici I/7 na 88. kilometru ve směru na...

Na dálnici D8 se odpoledne před hranicí s Německem střetla v husté mlze dvě nákladní auta a patrový autobus. Zranilo se šest cizinců z autobusu. Dálnice byla ve směru na Německo uzavřena, provoz byl...

11. listopadu 2026  14:22,  aktualizováno  20:42

Ústecké muzeum přibližuje zrod Českého středohoří a ochranu geologických památek

ĂšsteckĂ© muzeum pĹ™ibliĹľuje zrod ÄŚeskĂ©ho stĹ™edohoĹ™Ă­ a ochranu geologickĂ˝ch pamĂˇtek

Ústecké muzeum přibližuje zrod Českého středohoří, od bouřlivé sopečné činnosti přes vznik vzácných minerálů až po osobitý půvab neovulkanických hornin. U...

11. listopadu 2026  18:55,  aktualizováno  18:55

Školku Podzámčí v H. Králové postaví Stako za 131 mil., tedy 79 pct předpokladu

ilustrační snímek

Mateřskou školu Podzámčí II s komunitním ekocentrem v Hradci Králové by měla postavit hradecká stavební společnost Stako. V tendru nabídla cenu 131,2 milionu...

11. listopadu 2026  17:39,  aktualizováno  17:39

Humpoleční zastupitelé dnes nechtěli hlasovat o deklaraci na podporu ČT a ČRo

ilustrační snímek

Humpolecké zastupitelstvo se na svém dnešním ustavujícím zasedání odmítlo zabývat deklarací podporující Českou televizi (ČT) a Český rozhlas (ČRo). Návrh na...

11. listopadu 2026  17:32,  aktualizováno  17:32

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Restaurátoři v Holešově opravují historický dřevěný strop Šachovy synagogy

ilustrační snímek

Restaurátoři v Holešově na Kroměřížsku opravují historický dřevěný strop Šachovy synagogy. Pracují ve druhém patře renesanční budovy s barokním interiérem, kde...

11. listopadu 2026  17:26,  aktualizováno  17:26

Socha ukrajinského umělce v příbramské nemocnici připomíná válečné veterány

Socha ukrajinskĂ©ho umÄ›lce v pĹ™Ă­bramskĂ© nemocnici pĹ™ipomĂ­nĂˇ vĂˇleÄŤnĂ© veterĂˇny

Válečné veterány, lidi poznamenané válečnými zraněními i podporu jejich blízkých připomíná socha Tři nohy pro dva, kterou dnes odhalili v areálu příbramské...

11. listopadu 2026  17:19,  aktualizováno  17:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.