Nový parkovací systém v Jablonci nad Nisou měl být přehledný a srozumitelný pro všechny. Hned po prvním týdnu se ale ukázalo, že nejen obyvatelé druhého největšího města v kraji si s placením často nevědí rady. Magistrát proto představil změny, které reagují na nejvážnější výtky.

Trn v oku představují zejména totemy, tedy jakési informační sloupky, u nichž se dá platit jen s mobilem pomocí QR kódu. Ne každý motorista má podle kritiků chytrý telefon, aby s jeho pomocí parkování uhradil. Někteří nesouhlasí s nutností vyplnit registrační značku při platbě, jiní poukazují na to, že potíže s novinkou mají zejména senioři.

„Možná to bylo myšleno dobře, ale je to krok zpět. Chápu, že jde doba kupředu, ale ještě je moc brzo na to podmínit parkování tím, že vlastním chytrý telefon a mám data,“ napsala na sociální síti řidička Michaela D. Takový systém je podle ní diskriminační především pro starší lidi.

Totemy navigují k automatům

Nové parkovací automaty za 5,5 milionu korun nahradily od června staré a poruchové přístroje. Městské policii, která je spravuje, umožňují efektivněji kontrolovat řidiče. Zároveň si od nich město slibovalo dostupnější parkování v centru.

V některých lokalitách umístilo parkovací automaty, kde lze platit hotově, kartou nebo online. Jinde postavilo informační totemy, které řidiče navigují k nejbližším automatům nebo je instruují, jak zaplatit pomocí QR kódu.

Velká kritika se po zavedení systému snesla zejména na totem na parkovišti u autobusového nádraží v Tržní ulici, který neumožňuje placení kartou nebo mincemi. Toto parkoviště využívají zejména řidiči navštěvující tržnici.

„Ačkoli je automat umístěn na nedaleké tržnici, informační totem u parkoviště tuto možnost nezobrazuje, což některé uživatele mate a odrazuje,“ vysvětluje mluvčí jabloneckého magistrátu Jana Fričová.

Město proto platební automat během několika dnů přesune do vytížené Tržní ulice a totem naopak umístí na tržnici. „Zároveň město objedná další tři parkovací automaty, které doplní stávající síť na základě analýzy potřeby v konkrétních lokalitách,“ doplňuje mluvčí.

Dodání automatů potrvá tři měsíce. O tom, kam je město postaví, se bude ještě diskutovat. „Vytipovaná místa máme, ale ještě budeme monitorovat situaci, kterou opět vyhodnotíme. A podle toho rozhodneme o umístění,“ dodává Fričová.

Řidičům pomůžou brigádníci

Kolik se na parkování vybralo peněz, vyhodnotí magistrát až po prvním měsíci provozu, tedy v červenci. Již nyní je ale podle Fričové zřejmé, že většina řidičů dává přednost bezhotovostním platbám. „Sedmdesát procent plateb proběhlo virtuálně, jen třicet procent připadá na mince,“ shrnuje.

V současnosti městská policie v souvislosti s neuhrazeným parkovným eviduje 453 přestupků. Podle města je problém i na straně řidičů, kteří pozorně nečtou návody k obsluze automatů.

S jejich obsluhou i s platbami online na vybraných místech nově budou pomáhat brigádníci z řad studentů. Podle Fričové zatím není jasné, kdy se do ulic Jablonce vydají, v terénu by ale měli být od 8 do 16 hodin.

Podle magistrátu přinesl nový parkovací systém také pozitivní odezvu. Část řidičů oceňuje rychlé a jednoduché placení a několik podnikatelů zaznamenalo, že v blízkosti jejich provozoven se zlepšila dostupnost parkovacích míst.

Ta jsou nyní rozdělena na dvě zóny. Zóna A označuje centrum Jablonce a zóna J lokalitu u přehrady. První půlhodinu je parkování v centru zdarma, řidiči však musejí do systému zadat registrační značku svého vozu. Za každou další půlhodinu v obou zónách zaplatí 20 korun. Lístky už nemusejí tisknout a vystavovat za sklem, strážníci zaplacení kontrolují pomocí aplikace.