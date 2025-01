Zájemci o jablonecký klub mají čas do 24. února

„Klub je ve druhém poschodí budovy A v areálu Eurocentra. Jedná se o samostatně přístupné uzamykatelné prostory o celkové výměře 509 metrů čtverečních,“ upřesnil náměstek jabloneckého primátora Petr Roubíček. Minimální nájemné je stanovené na 15 tisíc korun měsíčně.

Nabídky do výběrového řízení na provozovatele (nájemce) klubu musejí zájemci podat nejpozději do 24. února do 12 hodin, a to pouze v listinné podobě spolu s elektronickou verzí na flashdisku v uzavřené a zalepené obálce označené heslem: Výběrové řízení na provozovatele prostor v Eurocentru - KLUB. K nabídce je třeba doložit čestné prohlášení o beztrestnosti a bezdlužnosti, podnikatelský záměr včetně koncepce provozu i živnostenské oprávnění. Všechny informace najdou lidé na webových stránkách města.