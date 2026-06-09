Nový rodinný festival obsadí přehradu v Jablonci nad Nisou i Palackého ulici

Zábavu, pohyb, kulturu i společné zážitky napříč generacemi nabídne v sobotu premiérový ročník rodinného festivalu Rodináda v Jablonci nad Nisou. Organizátoři chtějí založit novou tradici, která bude každoročně patřit rodinám, sousedskému setkávání a aktivně strávenému času. O program se postarají dům dětí Vikýř, Kultura Jablonec a jablonecký parlament mládeže, to vše za podpory města, řekla dnes ČTK mluvčí magistrátu Jana Fričová.
Festival obsadí okolí jablonecké přehrady Mšeno. "Návštěvníci se mohou těšit na sportovní a kreativní stanoviště, soutěže, kulturní vystoupení, trhy, food festival i odpočinkové zóny. Od osmé ráno do deváté večer bude zcela uzavřená také část Palackého ulice od křižovatky s Riegrovou po kruhový objezd u kapličky ve Mšeně. Uzavírka platí pro osobní a nákladní auta, ale i pro autobusy. Objízdná trasa povede ulicemi Riegrova, Harrachovská a Želivského," doplnila Fričová.
Ambicí organizátorů je ukázat Jablonec v úplně jiné atmosféře. "Palackého ulici běžně vnímáme hlavně jako rušnou dopravní tepnu, v sobotu se ale promění v místo plné života, radosti, pohybu, hudby, chutí a společných zážitků. Právě to netradiční prostředí může být jedním z nejsilnějších momentů celého festivalu. Lidé najednou uvidí známé místo jinýma očima a zažijí město způsobem, který v běžném provozu není možný," uvedl ředitel Kultury Jablonec Jakub Gerš.
Dům dětí a mládeže Vikýř připravil desítky aktivit pro malé i velké, děti si vyzkoušejí pohybové hry, kreativní dílny, skákací atrakce, bumperbally, dětský jump, malování na obličej nebo airbrush tetování. Chybět nebude možnost vyzkoušet si řízení bagru. Parlament mládeže připraví sportovní závod plný nečekaných překážek pro rodinné týmy, součástí programu bude také závod maminek s kočárky. Festival doplní trh s lokálními výrobky, nabídka občerstvení a regionálních specialit.
"Rodináda vznikla jako oslava společně stráveného času. Chceme nabídnout den, kdy se potkají celé rodiny, přátelé i sousedé a společně si užijí město jinak než obvykle. Věříme, že právě takové akce posilují vztahy mezi lidmi a vytvářejí pozitivní atmosféru ve městě. Budeme rádi, pokud se Rodináda stane novou jabloneckou tradicí," uvedla náměstkyně primátora Jana Hamplová (Starostové pro Liberecký kraj).