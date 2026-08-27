O hlasy voličů v Liberci usiluje méně kandidátů, i když je uskupení více

O hlasy voličů bude v komunálních volbách v Liberci usilovat na 11 kandidátkách 361 lidí. Před čtyřmi lety jich bylo o 18 více, i když bylo o jednu kandidátku méně. Plný počet 39 lidí má devět z 11 podaných kandidátek, pouze čtyři má Česká strana asociálů (ČSA) a šest DSZ - za práva zvířat, vyplývá z údajů na volebním webu. Volby se konají 9. a 10. října.
Nejstarším kandidátem v Liberci je 87letý Karel Jirák na kandidátce Liberecká 9, v roce 2022 bylo jednomu kandidátovi dokonce 92 let. Nejmladšímu je opět 19 let. Zatímco před čtyřmi lety byl jeden, nyní jsou tři. Jedním z nich je lídr ČSA a nezaměstnaný Kryštof Kolomazník a dva stejně staří studenti, Matěj Čepelka a Jakub Regner, jsou na kandidátce Starostů pro Liberecký kraj (SLK).
Průměrný věk kandidátů je skoro totožný jako před čtyřmi lety, 51,7 roku. Příliš se nezměnilo ani zastoupení žen, tvoří opět zhruba třetinu kandidátů. Před čtyřmi lety jich o přízeň voličů usilovalo 133, nyní 131.
Z plně sestavených kandidátek ji má nejstarší PRO s průměrným věkem kandidátů skoro 62 let a nejmladší SLK - bezmála 44 let. Nadpoloviční většinu žen má na kandidátce jen PRO a těsně pod 50 procenty je uskupení LOL a Pirátů. Nejhůře je na tom z tohoto pohledu SLK, kdy ženy tvoří jen zhruba čtvrtinu kandidátů. Pod 30 procenty jsou i ANO a SPD.
Z profesí jsou nejčastěji zastoupení podnikatelé, učitelé, technici, manažeři, ředitelé, řídící pracovníci či důchodci a třeba PRO má pět z 39 kandidátů rentiéry.
Jako jediný z volebních lídrů z minulých voleb před čtyřmi lety je letos v čele kandidátky čtyřicetiletý Jan Hruška. V roce 2022 vedl samostatnou kandidátku Pirátů a nyní je v čele společné Liberec otevřený lidem (LOL) a Piráti. Z dalších lídrů z roku 2022 je primátor Jaroslav Zámečník dvojkou na kandidátce SLK, Zuzana Spudichová z Trikolory pětkou na kandidátce SPD a Jaromír Baxa z LOL devítkou na společné kandidátce s Piráty, ostatní nekandidují.
Pro tyto komunální volby je po Kolomazníkovi druhým nejmladším lídrem 35letý Lukáš Hájek za SLK, jen o rok starší je Tomáš Rec za ANO. Nejstarší lídr je bývalý náměstek primátora Jiří Veselka (67) z kandidátky ODS a Sportovců.
Ženy vedou tři kandidátky. V čele DSZ - za práva zvířat je právnička Petra Bártová, PRO vede její krajská předsedkyně Lenka Tarabová a nové uskupení Lepší Liberec náměstkyně primátora Martina Teplá.
V tomto novém uskupení jsou bývalí zástupci z vícero stran. Mezi ně patří i Teplá, která letos skoro po deseti letech odešla z hnutí ANO 2011. Dalšími jsou bývalý člen SLK a starosta Vratislavic Lukáš Pohanka, bývalý člen ODS a zastupitel Martin Hoza či bývalý náměstek hejtmana za ČSSD Vít Přikaský.
O návrat na post primátora usiluje po osmi letech osmačtyřicetiletý Tibor Batthyány, který je lídrem nově vytvořeného uskupení LIBE!.
Na kandidátce Liberecká 9 je bývalý náměstek primátora Kamil Jan Svoboda a třeba na kandidátce SLK bývalá poslankyně a správní ředitelka Opery Národního divadla Jarmila Levko nebo poslanec Jan Berki.