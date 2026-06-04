O pejskovi a kočičce na vodním hradě

Známé příběhy o pečení dortu, mytí podlahy, žížale a panence, která tence plakala, se budou líbit malým i velkým divákům.
Představení začíná od 17 hodin.
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Známé příběhy o pečení dortu, mytí podlahy, žížale a panence, která tence plakala, se budou líbit malým i velkým divákům.
Představení začíná od 17 hodin.
Smrtelná dávka je přibližně 30 gramů. Řeč je o muchomůrce zelené, která je nejjedovatější houbou na světě. A u další houby - pavučince plyšového se lidem zle udělá klidně až po 20 dnech. Stejně jako...
Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se konečně objeví u břehu, něco nesedí. Tělo připomíná cejna, šupiny jsou větší, tlamka je postavená jinak...
Na Broumovsku, v krajině s hlubokou pamětí a jedinečnou atmosférou bývalých Sudet, vznikl projekt, který spojuje cit pro historii s respektem k původní architektuře. Selské stavení Melchior Häusler v...
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Začátkem září se pražský Obecní dům promění v nejstřeženější trezor v Evropě. Třetí pokračování prestižní výstavy s názvem Poklady světové filatelie představí rarity v celkové hodnotě blížící se...
Zmizte z pražského betonu. Vydejte se na fajn koupačku. Deník Metro vám představuje stále méně známá místa, která jsou v létě o desítky stupňů snesitelnější než rozpálené ulice. A jsou zdarma!
Jak vidno, na balkon se nevěší jen prádlo, ale lze ho okrášlit zavěšenou květinou jako v Šumperské ulici.
Při dvou vážných nehodách na D2 před Brnem jen pár kilometrů od sebe dnes odpoledne vyhasly dva lidské životy. V obou případech při tvořící se koloně narazil zezadu osobní vůz, resp. dodávka do...
V Olomouckém kraji to byla loni nehoda řadící se svými následky k nejhorším, nyní se její vyšetřování po více než půl roce chýlí ke konci. Za listopadovou čelní srážku dvou aut u Křelova-Břuchotína...
Myslivecké ukázky a aktivity pro děti i dospělé nabídnou sobotní Lovecké slavnosti na zámku Lešná u Valašského Meziříčí na Vsetínsku. Nebudou chybět zvěřinové...
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Jedno z nejvíce rozpálených míst v centru Jihlavy čeká proměna. Do pěší zóny v Benešově a Palackého ulici začala radnice umísťovat velkoobjemové květináče se stromy a nové lavičky. Cílem je vnést do...
Devátou třídu opustili v červnu 1963. Pak se rozprchli po světě. Někdejší spolužáci citické základní školy, která dnes už nestojí, se vrátili do míst svého mládí na Sokolovsku. Ve čtvrtek společně...
Žamberk na Orlickoústecku zavede třídění gastroodpadu. Plánuje ho na podzim pro lidi, kteří žijí na sídlištích. ČTK to dnes řekl místostarosta Ondřej Jireš...
Na heliportu v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem mohou od 1. června přistávat vrtulníky i v noci. Nepřetržitý provoz při dobré viditelnosti i za zhoršených...
Opilý šofér v Jaroměři na Náchodsku se odmítal vzdát volantu. Policisté mu v noci u benzinky zakázali další jízdu, protože nadýchal přes dvě promile alkoholu, o deset minut později ho však přistihli,...
Jak zachránit třicet lidí z chladné říční hladiny, když vám časomíra neúprosně odpočítává pouhou půlhodinu? Podívejte se, jak v centru Prahy probíhalo rozsáhlé taktické cvičení LOĎ 2026, které se...
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Ostrava připravuje architektonickou soutěž na ztvárnění projektu Svět dopravy zhruba za miliardu korun, který má vzniknout v části bývalé výpravní budovy...
Cenou Hereditas obligat za záchranu památek letos Královéhradecký kraj ocenil opravu Čerychovy vily v České Skalici na Náchodsku a záchranu kříže v Orlických...