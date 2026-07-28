O post v Senátu na Českolipsku se s hejtmanem Půtou utká za ANO Jitka Volfová

O post v Senátu na Českolipsku se s hejtmanem Martinem Půtou ze Starostů pro Liberecký kraj (SLK) utká starostka České Lípy Jitka Volfová z ANO, která je v současné době také poslankyní. V případě zvolení o mandát v Poslanecké sněmovně přijde. Na Českolipsku vybíralo ANO z více možností, o konečné volbě dnes ČTK informovala manažerka hnutí v kraji Eliška Trubáková. Volfová bude obhajovat i post starostky.
Volby do obecních zastupitelstev a třetiny Senátu se mají uskutečnit 9. a 10. října. Pokud Volfová ve volbách do Senátu uspěje, v Poslanecké sněmovně by ji měl nahradit starosta Ralska Miloslav Tůma, který je náhradníkem.
"Přijala jsem nominaci vedení hnutí ANO, vnímám to jako velký závazek. Bylo to důležité rozhodnutí, které jsem dlouho, opravdu hodně dlouho, zvažovala. Veřejná služba pro mě nikdy nebyla o funkcích, ale o odpovědnosti vůči lidem. Ať už jsem byla úřednicí, starostkou nebo poslankyní, vždy jsem svou práci dělala poctivě, s chutí a vědomím, že se za ni musím umět podívat lidem do očí. Věřím, že náš region potřebuje v Senátu silný hlas," řekla ke své kandidatuře Volfová.
Před šesti lety ANO na Českolipsku kandidáta do Senátu nemělo, teď ale bude mít zástupce ve všech 27 obvodech, v nichž se bude na podzim do Senátu volit. První místopředseda hnutí Karel Havlíček už v červnu zdůraznil, že ANO je nejsilnější uskupení v republice, posílit chce i v horní komoře. V současné době má ANO 11 senátorů z 81, koaliční Motoristé a SPD v Senátu žádné zástupce nemají, výraznou převahu tak má opozice.
Post v Senátu za Českolipsko bude už podruhé obhajovat Jiří Vosecký, který kvůli tomu opustil hnutí SLK, jehož byl dlouholetým členem. Kandidovat bude samostatně. Protikandidátem mu bude bývalý stranický kolega - hejtman Půta, který je předsedou SLK. O post v horní sněmovně se bude znovu ucházet bývalý poslanec Vít Vomáčka (ODS). Žádná z dalších stran zatím svého kandidáta do Senátu nepředstavila.
Senátní obvod 36 zahrnuje Českolipsko a část Liberecka a Mělnicka. Před šesti lety vybírali voliči z deseti kandidátů, mezi nimž byl kromě Voseckého a Vomáčky také Petr Skokan, který byl v letech 2004 až 2008 libereckým hejtmanem. Vosecký před šesti lety post v Senátu obhájil, když ve druhém kole získal 52,87 procenta hlasů a porazil Vomáčku. K urnám tehdy přišlo ve druhém kole 11,40 procenta voličů.