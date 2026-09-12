O prohlídky rekonstruovaného areálu Bekon byl v Hrádku nad Nisou velký zájem

O prohlídky rekonstruovaného areálu bývalé textilky Bekon v Hrádku nad Nisou na Liberecku byl dnes velký zájem. Lidé byli zvědaví hlavně na nový Dům sportu, nahlédnout mohli i do budovy archivu a ještě nedokončené polikliniky, řekla ČTK mluvčí radnice Eva Jiříčková. Projekt za zhruba půl miliardy korun je největší investiční akcí v novodobé historii osmitisícového města. Velkou část nákladů pokryjí evropské a státní dotace.
"Co mě potěšilo, tak když jsme končili prohlídku a já jsem tu svoji skupinu doprovázel do cíle, tak mi říkali, že Hrádek bude mít na co být pyšný, to pro mě hodně znamená," uvedl starosta Pavel Farský (Hrádek potřebuje změny!). Překvapeni byli podle něj lidé hlavně v Domě sportu. "Velice efektně vypadá ta horolezecká stěna, to je prostě na pohled krásný," dodal. Přestože jsou Dům sportu a archiv hotové, zatím podle radnice není možné je otevřít k užívání, areál je stále staveništěm, otevřít by se měl až příští rok.
Radnice už ale podle Farského jedná o obsazení polikliniky, přesunout by se tam měli lékaři, kteří působí v prostorách města, nabídku dostanou i ti, kdo jsou v soukromí. "Snažíme se doplňovat i nějaké další, máme dojednané zubaře, kteří by sem měli nastoupit, máme předjednaného stomatochirurga i neurologa. Máme dohodnutou infuzní ambulanci nebo pracoviště špatně hojících se ran, řešíme lékárnu a chtěli bychom mít i rentgen," vyjmenoval Farský.
V areálu Bekon se kdysi barvily nitě. V minulosti textilka zaměstnávala několik set lidí, výroba ale skončila před víc než 20 lety. Město koupilo dvacetihektarový areál v roce 2015 za šest milionů korun, aby mělo kontrolu nad jeho využitím. Práce v areálu začaly před dvěma lety. Většinu budov dala radnice zbourat, stát zůstal tovární komín a administrativní budova, kterou čeká rekonstrukce. Do budoucna počítá radnice v areálu i s výstavbou bytů.
Hotový už je také městský archiv, kam se přesunou písemnosti města i archeologické nálezy, které jsou nyní uloženy v nevyhovujících podmínkách. Objekt je zabezpečen moderním systémem čidel a plynovým hasicím zařízením, které v případě požáru ochrání uložené dokumenty. "Nové objekty přinášejí městu moderní zázemí pro sport i správu dokumentů. Zlepší komfort pro obyvatele, spolky i městské organizace a zároveň posílí infrastrukturu, kterou bude město do budoucna potřebovat," dodal starosta.