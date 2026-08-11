Obce v Libereckém kraji řeší před volbami politickou reklamu, pravidla zpřísnila

Města a obce v Libereckém kraji řeší před podzimními komunálními volbami politickou reklamu, pravidla od loňského října zpřísnilo nařízení Evropské unie. Nové povinnosti se vztahují i na města a obce a na zveřejňování politické reklamy na jejich webových stránkách a ve zpravodajích. Za porušení hrozí milionové pokuty. Třeba krajské město Liberec zavedlo pro příjem volební inzerce nový systém, uvedl na dotaz ČTK šéfredaktor Zpravodaje Liberec Pavel Chmelík.
Nařízení Evropské unie zavedlo přísnější požadavky na označování, dohled a celoroční transparentnost politických sdělení a cílení reklamy v prostoru EU. Cílem je zajistit jasný přehled o politické reklamě a jejím financování. Za porušení pravidel hrozí sankce až do výše šesti procent ročního obratu, v případě měst a obcí ročního rozpočtu. Třeba řada provozovatelů sociálních sítí cílenou politickou reklamu v Evropské unii zásadním způsobem omezila nebo jako třeba Meta zrušila.
Odbor voleb Ministerstva vnitra ČR vydal počátkem července k novému nařízení metodiku, v Liberci už ale byli připraveni. "Celou problematiku transparentnosti politické inzerce a s ní spojené povinnosti jsme si interně vyřešili a procesně nastavili již v průběhu letošního jara. Pro politické subjekty jsme zřídili speciální podstránku na webu města, kde jasně definujeme technické i zákonné požadavky včetně povinného označení inzerce, zapracování identifikačních údajů a funkčních QR kódů," doplnil Chmelík.
Každá objednávka inzerce je podle Chmelíka podmíněna odevzdáním nového čestného prohlášení zadavatele. "Tímto krokem máme smluvně i právně ošetřeno, že politické subjekty dodají veškerá potřebná metadata nezbytná pro zápis do evropského on-line úložiště politických reklam. Příjem objednávek jsme otevřeli 1. července s jasně definovaným kapacitním limitem na jeden subjekt a transparentním chronologickým řazením, abychom zajistili absolutní rovnost šancí a pluralitu politické soutěže," dodal.
Zatímco stotisícový Liberec je schopen administrativu spojenou s novým nařízením EU zajistit, pro malá města je to téměř neřešitelné. "Pokud bychom politickou reklamu sami zpracovávali a zveřejňovali v Hrádecku, museli bychom například kontrolovat její povinné označení a údaje o zadavateli, evidovat informace o financování, uchovávat potřebnou dokumentaci a řešit případné opravy nebo podněty. U on-line zveřejnění navíc přibývají další povinnosti," řekla mluvčí osmitisícového Hrádku nad Nisou Eva Jiříčková.
Za porušení některých povinností hrozí milionové pokuty a to na městském úřadu v Hrádku nechtěli riskovat. "Nechtěli jsme politickou reklamu odmítnout úplně, zároveň jsme ale nechtěli na město naší velikosti přenést další administrativu a odpovědnost, kterou s sebou nová pravidla přinášejí. Zvolili jsme tedy cestu fyzicky vložené reklamy. Politický subjekt si připraví a vytiskne vlastní materiál a my ho pouze vložíme do tištěného Hradecka," dodala Jiříčková.